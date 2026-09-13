Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı

Çağla Tezgel:

Bir çocuğu, hele ki otizmli bir çocuğu acımasızca itmek nasıl bir vicdansızlıktır? Bu güç değil, düpedüz insanlık ayıbıdır! Çocuklara el uzatacak kadar alçalmayın. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı! ??