Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı - Son Dakika
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Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı

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Bir apartmanda asansöre binmek isteyen otizmli küçük çocuk hayatının kabusunu yaşadı. Asansörün içindeki adam, adım atan çocuğu acımasızca itti. Çocuk yere düşerken, o anlar asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir apartmanda meydana gelen olayda, asansöre binmek isteyen otizmli küçük bir çocuk, içeride bulunan bir kişinin fiziksel müdahalesine uğradı. Çocuğun içeri adım attığı sırada şahsın sertçe itmesi sonucu yere düştüğü anlar, asansördeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, özel gereksinimli bir çocuğa uygulanan şiddet kamuoyunda büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından, olaya ilişkin adli sürecin başlatılması ve şahsın yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Son Dakika Otizm Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mücahid mücahid:
    Olay nerede olmuş??onun bedelini ödemeli? 3 0 Yanıtla
  • Çağla Tezgel Çağla Tezgel:
    Bir çocuğu, hele ki otizmli bir çocuğu acımasızca itmek nasıl bir vicdansızlıktır? Bu güç değil, düpedüz insanlık ayıbıdır! Çocuklara el uzatacak kadar alçalmayın. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı! ?? 2 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    bulun bu çipi xükün 1 0 Yanıtla
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