Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine küfürler savurdu. Skandalın ardından polis ekipleri harekete geçti. Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

"DEVLETİMİZDEN, POLİSİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan hakkında işlem başlatılan Varol savcılıkta ifade verdi. Semih Varol yeni yayınladığı videoda ise özür diledi.

Varol, videoda şunları söyledi: "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak.

"KENDİMDEN UTANIYORUM"

Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim ama maalesef yaşandı. Böyle bir olayla gündeme çıktığım için kendimden utanıyorum. Ben kendime böyle bir şeyi yakıştıramıyorum."