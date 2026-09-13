Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi - Son Dakika
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Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi

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TikTok'taki canlı yayında polislere sinkaflı küfürler ettikten sonra gözaltına alınan fenomen Semih Varol, özür videosu paylaştı. Varol videoda, "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Semih Varol, canlı yayın sırasında Türk polisine küfürler savurdu. Skandalın ardından polis ekipleri harekete geçti. Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

"DEVLETİMİZDEN, POLİSİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan hakkında işlem başlatılan Varol savcılıkta ifade verdi. Semih Varol yeni yayınladığı videoda ise özür diledi.

Varol, videoda şunları söyledi: "Devletimizden, polisimizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak.

"KENDİMDEN UTANIYORUM"

Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim ama maalesef yaşandı. Böyle bir olayla gündeme çıktığım için kendimden utanıyorum. Ben kendime böyle bir şeyi yakıştıramıyorum."

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Tiktok Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Parlak Ali Parlak:
    Tamam küçük enişte 5 0 Yanıtla
  • resul songül resul songül:
    Hiç de inandırıcı değilsin Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir büyük bir millettir asla unutma 3 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    POLİSİMİZ İŞİNİ BİLİR,HEH ŞÖYLE YOLA GEL İŞTE. 1 0 Yanıtla
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