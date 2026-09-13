Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk - Son Dakika
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Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk

Galatasaray\'da 2008\'den sonra bir ilk
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları konuk ettiği Kocaelispor'u 3 maç sonra mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor'u son olarak 21 Eylül 2008'de mağlup etmişti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray sahasında mücadele ettiği Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. 

2008'DEN SONRA İLK KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmayla birlikte Körfez ekibine karşı kötüsü serisini sona erdirdi. Bu maç öncesinde rakibine karşı son galibiyetini 21 Eylül 2008 tarihinde deplasmanda 4-1'lik skorla elde eden Aslan, böylece 3 maç sonra yeşil-siyahlıları mağlup etmeyi başardı. 

3 MAÇIN İKİSİNİ KAYBETMİŞTİ

Üst üste beşinci lig şampiyonluğunu hedefleyen Cimbom, geride kalan 3 müsabakanın 2'sini kaybederken, 1'inde berabere kalmıştı.

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Baki Hakan Baki:
    Bu terslikte bir iş var. 2 0 mı? Maç bittikten sonra 2.gol mü oldu? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk - Son Dakika
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