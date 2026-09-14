Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor - Son Dakika
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Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

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Yemen'de Husilerin Kızıldeniz kıyısında yeni bölgeleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri karşı saldırıya geçti. Sana Havalimanı yakınlarındaki Husi hedefleri vurulurken, bölgede art arda şiddetli patlamalar meydana geldi ve siviller panikle bölgeden uzaklaştı.

Yemen'de 2022'deki ateşkesin ardından büyük ölçüde donan cephe hatları yeniden hareketlendi. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Başkanlık Konseyi'ne (PLC) bağlı güçler arasındaki çatışmalar son haftalarda ülkenin birçok noktasına yayıldı. İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası Kütüphanesi de 2026'da çatışmaların dört yıllık aranın ardından yeniden yoğunlaştığını belirtiyor.

SANA YAKINLARINDA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Son saldırılarda Husilerin kontrolündeki başkent Sana çevresi de hedef oldu. Sana Havalimanı yakınlarındaki bölgelerde Husilere ait olduğu belirtilen noktaların vurulduğu bildirilirken, kentte art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Bölgeden servis edilen görüntülerde gece saatlerinde çok büyük patlamaların gökyüzünü aydınlattığı, alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluştuğu görülüyor. Patlamaların ardından çevrede bulunan sivillerin hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı da görüntülere yansıdı. Saldırıların yol açtığı can kaybı ve hasara ilişkin henüz net bir bilanço açıklanmadı.

HUSİLER SON GÜNLERDE HIZLA İLERLEDİ

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesinde Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki hızlı ilerleyişi etkili oldu. Husiler son günlerde stratejik Muha Limanı'nı ele geçirirken, Kızıldeniz'deki bazı adalarda da kontrol sağladı. Bu ilerleyiş, dünyanın en önemli deniz ticaret güzergahlarından Babülmendep Boğazı çevresindeki dengeleri değiştirdi.

Muha'nın kaybedilmesi, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri açısından önemli bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

SUUDİ ARABİSTAN DESTEKLİ GÜÇLER KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Husilerin elde ettiği kazanımların ardından hükümete bağlı güçler kaybedilen bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı karşı saldırılar başlattı.

Çatışmalar özellikle Taiz, El Cevf, El Beyda ve Hudeyde çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri daha önce Husilere karşı roket ve İHA saldırıları düzenlediklerini açıklarken, başkent Sana'yı yeniden ele geçirme hedefini de duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN DA SALDIRILARINI ARTIRDI

Husilerin Suudi Arabistan topraklarındaki askeri ve enerji hedeflerine yönelik saldırıları da çatışmanın boyutunu büyüttü. Husiler, Suudi Arabistan'ın Şarura bölgesindeki bir askeri üsse füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Bunun ardından Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştı. Husiler, Suudi güçlerinin kontrol ettikleri bölgelere 48 saat içinde 129 hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bu rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

ÇATIŞMALAR KIZILDENİZ İÇİN DE KRİTİK

Yemen'deki yeni çatışma dalgası yalnızca ülke içindeki dengeleri değil, uluslararası deniz ticaretini de yakından ilgilendiriyor. Husilerin Muha ve Babülmendep çevresindeki ilerleyişi, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan stratejik geçiş üzerindeki güvenlik endişelerini artırdı.

Çatışmaların devam etmesi halinde Babülmendep üzerinden gerçekleştirilen petrol ve ticari yük taşımacılığının daha fazla etkilenmesinden endişe ediliyor.

ON BİNLERCE KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Savaşın yeniden şiddetlenmesi sivilleri de vurdu. AP'nin son haberine göre eylül ayının başından bu yana 82 binden fazla kişi yerinden edildi. Çatışmalar nedeniyle özellikle Kızıldeniz kıyısı ile Taiz çevresinde sivillerin güvenli bölgelere doğru kaçışı sürüyor.

Yemen'deki son gelişmeler, 2022'de büyük çaplı çatışmaların durmasının ardından ülkede yaşanan en ciddi askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan, Hükümet, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Suudi Arabistan Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah'ın izni ve yardımıyla Yemen'in tamamına, gerçek sahipleri olan ve Filistin'in en sadık destekçilerinden olan Ensarullah hakim olacaktır. SuudiAmerika kendini kurtaramayacaktır. 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor - Son Dakika
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