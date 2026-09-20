Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı - Son Dakika
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Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı

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Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
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İstanbul'da yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında, savcının odasında çekilen fotoğraflarla daha önce gündeme gelen avukat Buket Tekışık'ın da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen hakim ve savcılarla ilgili HSK'ya bilgi gönderildi.

İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında, yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan operasyonda yeni gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Soruşturmanın, İstanbul'daki adliyelerde 2022-2024 yılları arasında bazı yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu iddiasıyla 2'si avukat olmak üzere 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerde de arama yapıldı.

TUTUKLANANLAR ARASINDA BUKET TEKIŞIK DA VAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan avukatlardan birinin, yaklaşık iki yıl önce savcının odasında çekildiği fotoğraflarla kamuoyunun gündemine gelen Buket Tekışık olduğu öğrenildi.

Tekışık, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmişti.

"ASLA KAYBETMEM, YA KAZANIRIM YA ÖĞRENİRİM"

Buket Tekışık'ın daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Savcının odasında çekilen fotoğrafları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı da aktarılmıştı.

Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı

"SAVCININ ODASINA İSTEDİĞİM GİBİ GİRER ÇIKARIM"

Tekışık, daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu fotoğrafların savcının odası boşken hatıra amacıyla çekildiğini savunmuştu.

Tekışık, konuya ilişkin açıklamasında, "Savcının odasına istediğim gibi girer çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

Lüks yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Tekışık, hakkında çıkan iddialara ilişkin ise kendisine yönelik bir "linç politikası" yürütüldüğünü öne sürmüştü.

Gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada Tekışık, "Bu zamana kadar örgütlü suçlarda herhangi bir vekaletim veya dosyam bulunmamaktadır. Haberler nereye çekilmek isteniyor, hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullanarak suçlamaları kabul etmedi.

Tekışık ayrıca geçmişte yaptığı bazı paylaşımların bağlamından koparıldığını ve farklı bir algı oluşturulduğunu savundu.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa Ş.'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başsavcılık, mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat olmak üzere 6 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması, suç unsuru olabilecek materyallere ve delillere el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği belirtilmişti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Musa Ş. ile avukat B.N.T.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HAKİM VE SAVCILAR İÇİN HSK'YA BİLGİ GÖNDERİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yazı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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    Yorumlar (6)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    Apo serbest bırakılmalı diye imza veren baroların avukatları . bunların suçu yok bunlara göz yumanları bulmak lazım. 2 0 Yanıtla
  • İsmail Eker İsmail Eker:
    Avukatlarin yuzde 95 bu zihniet 0 0 Yanıtla
  • onddemir onddemir:
    baştan aşağı rezaletlerin yaşandığı bir ülkeyiz maalesef!! kanun nizam hak getire. bu konuyla alakalı olmasada adliyelere girdiğinde bir bakıyorsun bazi katlar komple sigara kokuyor. kendini padişah sanan hakim savcilarimiz kapıyı sonuna kadar açıyor yakıyor sigarasını.kapali yerlerde sigara içilmesi yasak olmasına rağmen utanmadan içiyorlar!! yazık bu memlekete cidden yazık!!! 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    sektör değişikliği yapar sanırım 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    apo serbest briakacaklarin hic mi sucuyok yegenim. apo ya villa yapanlarin 0 0 Yanıtla
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