"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap - Son Dakika
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"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmişte aldığı ve bugün pişman olduğu siyasi kararlar soruldu. Kılıçdaroğlu, soruya doğrudan bir karar üzerinden yanıt vermek yerine siyasette hata yapmanın insana özgü olduğunu belirterek, "Eksiğimiz var mı, var tabii. Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca partisindeki itiraz kültürüne ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, geçmiş siyasi kararlarına ilişkin değerlendirmesinde hata ve eksiklerinin bulunduğunu kabul etti. CHP lideri, her kararın doğru olduğunu savunmanın siyasetçiyi yanılgıya sürükleyebileceğini söyledi.

"AYRINTILARA GİRMEYELİM" DEDİ

Geçmişte pişman olduğu siyasi kararlar sorulan Kılıçdaroğlu, belirli bir kararın ismini vermek yerine genel bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim" diyerek başladığı yanıtında, bir siyasetçinin attığı her adımın doğru olduğunu düşünmemesi gerektiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı, "Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz" dedi.

"EKSİĞİMİZ DE VAR, YANLIŞIMIZ DA"

Kılıçdaroğlu, kendi siyasi geçmişiyle ilgili de açık bir değerlendirme yaptı. Daha önce de hatalarına ilişkin özür dilediğini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Efendim, şimdi ayrıntılara girmeyelim. Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz, büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapma alışkanlık haline gelebilir. Eksiğimiz var mı, var tabii. Yanlışımız var mı, var. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim. 

Dolayısıyla bir siyasetçi her yaptığı ya da her düşündüğü doğrudur demek bizi yanılgıya sürükler. Söylersiniz, bu partinin bir özelliği var, güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan itiraz kültürüdür. Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder; endişe etmeyin, itiraz ederler. Dinlersiniz bunları ama, dinlersiniz. Yani "Vay, sen nasıl genel başkana itiraz edersin?" diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir, buraya kadar itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, "Bu yanlıştır" derler. Sonra bir araya geliriz, sonuçta bir kararı veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu, var tabii hatalarım. Hiç hata yapmadım... 

Orhan Gencebay'ındı galiba değil mi, "Hatasız kul olmaz"? Eksiğimiz de var, hatamız da var, yanlışımız da var. Var tabii bunlar, olmaması mümkün değil. Çünkü hata kavramı insana özgü bir kavramdır. Çünkü aklını kullanan tek canlı insandır. Bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket ederler, akıllarıyla değil. Dolayısıyla onlara "Hata yaptın" diyemeyiz ama hata, dediğim gibi insana özgü bir kavramdır ve hata yapmamak tabii hepimizin arzu ettiği bir şey ama maalesef yapıyoruz."

Kemal KılıçdaroğluTRT TabiiSiyasetGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bu adam hala insan içine çıkabiliyor mu 3 2 Yanıtla
  • vakkas0101 vakkas0101:
    insanda Azcık utanma sıkılma olur utanacak yüz bile yok Malesef 2 2 Yanıtla
  • Fırat Duran Fırat Duran:
    Geçen seçim kemal bile seçimi kazanacaktı. Ama sahneye ekrem, özgür, mansur, ali babacan, ali mahir çıktı. Yok iha görmeyecen siha duymayacan gemi yüzmeyecek, araba gitmeyecek dediler. Kim bilir kaç yüz bin oy kaybettirdiler. Herkes kirlenmiş kemale, peki diğerlerinin gafları? Seçilmek için akp oyuna ihtiyacınız var ya hani? Onu istersen seçilemezsin! 0 1 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Orhan Gencebay falan karıştırmış koymuş Belli bir yaş üstü siyaset fahri olmalı Akıl danışma falan Direk etki edici olmamalı 0 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    bu seçimlere girse %1-2-3 alır mı Acaba? 0 0 Yanıtla
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