Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gelen Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. İran savaşının konuşulduğu bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

NEW YORK'TA KÖRFEZ ÜLKELERİYLE "İRAN" ZİRVESİ

Görüşmenin ana gündem maddesini bölgedeki çatışmalar ve İran savaşı oluşturdu. Liderler, devam eden savaşın bir an önce sona ermesi ve barışın sağlanması adına atılabilecek diplomatik adımları detaylıca ele aldı.

TRUMP: ERDOĞAN ÇOK İYİ BİR DOSTUM ONUNLA UĞRAŞAMAZSINIZ

Toplantıda konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak aralarındaki yakın dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan’ın kararlı duruşuna dikkat çeken Trump, "Erdoğan çok iyi bir dostum, o sert bir adam. Onunla uğraşamazsınız, o tam bir çetin ceviz" ifadeleriyle dikkat çekici bir uyarıda bulundu.