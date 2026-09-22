Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici - Son Dakika
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Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği İran savaşı zirvesine katıldı. Toplantıda konuşan Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırırken, "Erdoğan çok iyi bir dostum, o sert bir adam." dedi. Trump'ın, "Erdoğan'la uğraşamazsınız, o çetin ceviz" uyarısı ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'a gelen Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. İran savaşının konuşulduğu bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

NEW YORK'TA KÖRFEZ ÜLKELERİYLE "İRAN" ZİRVESİ

Görüşmenin ana gündem maddesini bölgedeki çatışmalar ve İran savaşı oluşturdu. Liderler, devam eden savaşın bir an önce sona ermesi ve barışın sağlanması adına atılabilecek diplomatik adımları detaylıca ele aldı.

Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici

TRUMP: ERDOĞAN ÇOK İYİ BİR DOSTUM ONUNLA UĞRAŞAMAZSINIZ

Toplantıda konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak aralarındaki yakın dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan’ın kararlı duruşuna dikkat çeken Trump, "Erdoğan çok iyi bir dostum, o sert bir adam. Onunla uğraşamazsınız, o tam bir çetin ceviz" ifadeleriyle dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
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