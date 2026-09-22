Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı - Son Dakika
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Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı

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Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı
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İstanbul Şişli'de arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla restorana giden bir kişi, yemeğin ardından gelen 50 bin TL'lik hesapla neye uğradığını şaşırdı. Tehditler üzerine 21 bin TL ödemek zorunda kalan şahıs, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Şişli’de arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı kadınla restorana giden bir vatandaş, 1 saatlik buluşmanın ardından 50 bin TL’lik hesapla karşılaştı. Hesabın 21 bin TL’sini ödemek zorunda bırakılan mağdur şahıs, polis merkezine giderek hem buluştuğu kadından hem de işletmeden şikayetçi oldu.

MASA SİPARİŞİ: BİR ŞARAP, KARIŞIK IZGARA VE SU

Olay, Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir vatandaş, bir mobil uygulama üzerinden bir kadınla tanıştı. İkili, kadının yönlendirmesi ve isteği üzerine ilçedeki bir restoranda buluştu. Masaya oturan kadın karışık ızgara ve şarap sipariş ederken, yanındaki şahıs ise sadece su içti.

"ÖDEMEDEN ÇIKAMAZSIN" DEDİLER 

Yemeğin ardından masaya 50 bin TL tutarında adisyon getirildi. Gelen fahiş hesaba itiraz eden ve tutarın tamamını ödeyemeyeceğini belirten şahıs, mekandaki görevlilerin engeliyle karşılaştı. İşletme çalışanlarının "Ödemeden buradan çıkamazsın" şeklindeki baskıları üzerine mağdur vatandaş, hesabın 14 bin TL'sini kredi kartından çekti, kalan 7 bin TL'lik kısmı ise verilen IBAN adresine transfer etti.

SOLUĞU EMNİYETTE ALDI 

Toplamda 21 bin TL ödeme yaptıktan sonra mekandan ayrılan vatandaş, doğrudan polis merkezine gitti. Çağdaş Şenlik'in haberine göre; şahıs, kendisini fahiş hesapla karşı karşıya getiren kadın ve alıkoyarak zorla ödeme yaptıran işletme yetkilileri hakkında şikayetçi oldu. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Szka788304 Szka788304:
    her yer dolandırıcı dolu soyan soyana eserimiz :) 15 0 Yanıtla
    Radon Radon Radon Radon:
    Lolipop bu serbest piyasa ekonomisini 100 yıl önce boynunda dolayanlardan hesap hossaf 1 7
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    hava atyosun lüx yere gıdıyorsun hesaba ıtıraz edıyorsun 1 5 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    uçkur peşinde koşarsan olacağı budur.ne işin var restorantta otur evinde eşinle ye yeneğini 5 0 Yanıtla
    Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Adam bekarsa nasıl olacak? Yardımcı olacakmışsın yoksa böyle klavyeden ahkam kesen boş beleşlerden misin? 0 2
    necati çolak necati çolak:
    Adam bekarsa adama avratmı temin edeceksin billurum 0 0
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Su soğukmuydu bari ))) 3 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Devletin olmadığı her yerde terörün her türü vardır. Şimdi Devlet kendini göstersin. Bunları dışarı bırakırsa başkalarına da yapacaklar. O zaman devlet yok demek oluyor. 0 0 Yanıtla
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