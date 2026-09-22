223.795.333 TL'lik haksız mal iddiasıyla DHMİ eski yöneticisi Acar yeniden tutuklandı - Son Dakika
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223.795.333 TL'lik haksız mal iddiasıyla DHMİ eski yöneticisi Acar yeniden tutuklandı

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223.795.333 TL\'lik haksız mal iddiasıyla DHMİ eski yöneticisi Acar yeniden tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski yöneticisi Acar'ın aklama suçlamasıyla dün tahliyesine itiraz üzerine yeniden tutuklandığını açıkladı. Soruşturmada, gelirinin çok üzerinde gayrimenkul edindiği ve haksız mal miktarının 223.795.333,00 TL olduğu belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla dün tahliye edilmesine Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar'ın 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında 21 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındığı daha önce bildirilmiştir. Şüphelinin DHMİ Daire Baskanı ve Müşavir olarak çalıstığı dönemde yasal olarak elde ettiği gelirlerin çok üzerinde çesitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği, görev yaptığı süre içerisinde maaş olarak elde ettiği maddi gelirin çok üzerinde bir gayrimenkul edinimi oldugu, bu mal varlıklarının kaynağı ile ilgili açıklayıcı bir beyanda bulanamadığı, dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporu ile geliri ile tespit edilen mal varlığı arasında uyumsuzluk bulunduğunun tespit edildiği ve edinilen haksız mal miktarının 223.795.333,00 TL olduğu, Ayrıca O.E. isimli sahsın beyanlarında süphelinin görevde iken yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kisiden para ve başka mallar edindiğini ifade ettiği anlaşılmakla, şüpheli Mehmet Cemil Acar Cumhuriyet başsavcılığımızın talebi üzerine 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile bugün tutuklanmış olup, söz konusu soruşturma genişletiletilerek 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve rüşvet/irtikap' suçlamalarıyla sürmektedir."

Kaynak: ANKA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaGüncelDhmiSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: 223.795.333 TL'lik haksız mal iddiasıyla DHMİ eski yöneticisi Acar yeniden tutuklandı - Son Dakika
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