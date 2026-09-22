Taiz'de pazara saldırının faili belirsiz, Husiler ile hükümet birbirini suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taiz'de pazara saldırının faili belirsiz, Husiler ile hükümet birbirini suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taiz'e bağlı Zu Bab bölgesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda Husiler ile Yemen hükümeti birbirini suçladı. Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı açıklanmazken, bazı kaynaklar füze bazıları hava saldırısı iddiasında bulundu, olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği Yemen’de Babülmendep yakınlarındaki Taiz kentine bağlı Zu Bab bölgesinde halk pazarına saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklar, halk pazarının balistik füzeyle hedef alındığını aktardı. Saldırının ardından bölgede panik yaşandığını belirtilirken, olayda ölen veya yaralananlara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İKİ TARAF DA BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmazken, Husiler ile hükümet güçleri birbirlerini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle hedef aldığını öne sürerken, bazı kaynaklar ise Yemen hükümetinin pazar yerine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Patlama esnasında pazar çevresinde çok sayıda kişinin bulunduğu, ardından bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutunun kapladığı da kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
UluslararasıGüvenlik3. SayfaDünyaYemenİranTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
Taşlı saldırıya uğradılar Otobüsten böyle karşılık verdiler Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
İran’da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın
Asensio neden oynamadı İsmail Kartal gerçeği açıkladı Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:59
Tottenham, Icardi için kararını verdi
Tottenham, Icardi için kararını verdi
23:39
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 00:59:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Taiz'de pazara saldırının faili belirsiz, Husiler ile hükümet birbirini suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement