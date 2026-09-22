Taiz'de pazara saldırının faili belirsiz, Husiler ile hükümet birbirini suçladı

Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiği Yemen’de Babülmendep yakınlarındaki Taiz kentine bağlı Zu Bab bölgesinde halk pazarına saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklar, halk pazarının balistik füzeyle hedef alındığını aktardı. Saldırının ardından bölgede panik yaşandığını belirtilirken, olayda ölen veya yaralananlara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İKİ TARAF DA BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmazken, Husiler ile hükümet güçleri birbirlerini suçladı. Bazı kaynaklar Husilerin pazar yerini füzeyle hedef aldığını öne sürerken, bazı kaynaklar ise Yemen hükümetinin pazar yerine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Patlama esnasında pazar çevresinde çok sayıda kişinin bulunduğu, ardından bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutunun kapladığı da kameraya yansıdı.