Kırıkkale\'de 19 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı

Kırıkkale'de 12 ayrı dosyadan hakkında toplam 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evdeki gizli bölmede polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 7 aydır aranan S.G.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Hükümlünün "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 12 ayrı dosyası bulunduğu belirlendi. 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikametinde yapılan aramada saklandığı gizli bölmede yakalandı. S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.