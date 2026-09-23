Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları - Son Dakika
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Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları

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Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
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GETAD kapsamındaki destek tutarı henüz netlik kazanmazken, sistemin temel amacının belirlenen sınırın altında gelire sahip haneleri koruma altına almak olduğu belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "yeni nesil sosyal destek modeli" olarak nitelendirdiği uygulamanın, 2027 yılı itibarıyla tüm ülkeye yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamındaki sosyal yardımlar, her aile için tek tip olmayacak; il ve ilçe bazındaki ihtiyaçlara göre farklılık gösterecek. En düşük emekli maaşı alanlar ile dar gelirli haneleri kapsayacak yeni sistem, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen etki analizlerinin tamamlanmasıyla uygulamaya alınacak.

BÖLGESEL İHTİYAÇLARA GÖRE DÜZENLEME YAPILACAK

Ekim ayında tamamlanması öngörülen etki analizleriyle, gelir düzeyi belirli bir eşiğin altında kalan ailelere sunulacak destek türleri bölgelere göre tespit edilecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, her haneye aynı yardım türü verilmeyecek; Antalya'daki bir ailenin ihtiyaç profili ile Hakkari'deki bir hanenin öncelikleri ayrı değerlendirilecek. Bu doğrultuda destekler kimi bölgede kira, kimi bölgede ise ısınma, gıda veya enerji yardımı şeklinde nakdi ve ayni olarak çeşitlendirilecek.

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TARTIŞMALARINA ÇÖZÜM MODELİ

Sosyal yardım mekanizmasını fert başına asgari geliri garanti altına alacak şekilde yeniden tasarlayan GETAD, en düşük emekli aylığına ilişkin tartışmaları da sona erdirmeyi hedefliyor. Düşük emekli maaşı alanlar ile dar gelirli aileler, hanedeki toplam gelir ve yaşam maliyeti kriterleri doğrultusunda destek kapsamına alınacak.

Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları

BÜTÇE VE YASAL SÜREÇ YIL SONUNDA

2027 yılı bütçe görüşmelerinin TBMM'deki sürecinin tamamlanmasının ardından GETAD'a ilişkin bütçe planlaması netleştirilecek. Gerekli görülmesi halinde yasal düzenleme adımları atılacak ve sistem 2027 yılı itibarıyla resmen hayata geçirilecek. Ekonomi yönetimi, Aile Destek Sistemi'ni sosyal yardım alanında kapsayıcı ve aile odaklı yapısal bir reform olarak değerlendiriyor.

ÖDEME MİKTARI HENÜZ NETLEŞMEDİ

GETAD kapsamında hanelere yapılacak ödemenin miktarı konusunda da henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor. Ekonomim'de yer alan detaylara göre; sistemin temel yaklaşımı, belirlenen gelir seviyesinin altında kalan hanelerin desteklenmesi ve mevcut sosyal yardım mekanizmasının aile odaklı, daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulması üzerine kuruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce GETAD’ı “yeni nesil bir sosyal destek sistemi” olarak tanımlamış ve uygulamanın 2027 yılında ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı

Mahinur Özdemir GöktaşVatandaşlık MaaşıEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat denizli Murat denizli:
    ya bırakın bu işleri borsayı bıle patlattınız habire gündem değiştirıyorlar 12 5 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    kardeşim bizim ödedigimiz 13500 gün prim ne olacak emekli memur olarak bunu seçimde ailemin oyları ile soracağız 10 4 Yanıtla
  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Tabii ki yine gerçek ihtiyaç sahipleri değil yalan söyleyen çakallar faydalanır. 7 1 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can tcsblcnuluc can:
    seçimler yaklaşıyor ya birazcık vermeleri lazım :) 6 2 Yanıtla
  • Ahmet Kçk Ahmet Kçk:
    millet balık istemiyor tutmayı istiyor 5 1 Yanıtla
    Kadir Can Kadir Can:
    Balık tut evladım ozaman seni tutan kim devletten niye balık istiyon 1 4
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