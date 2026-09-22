ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi - Son Dakika
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ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

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ABD\'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi
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ABD'de hava ulaşımı, Philadelphia'daki hava trafik kontrol merkezinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bir anda aksadı. Sistemdeki sorun, aralarında New York'un önemli havalimanlarının da bulunduğu 6 noktada uçuşların durmasına ve çok sayıda yolcunun saatlerce beklemesine neden oldu.

ABD'nin kuzeydoğusunda hava trafiği, Philadelphia'daki hava trafik kontrol merkezinde yaşanan teknik arıza nedeniyle adeta kilitlendi. Aralarında New York'un en yoğun havalimanlarının da bulunduğu 6 havalimanında uçuşlar geçici olarak durdurulurken, binlerce yolcu saatlerce havalimanlarında beklemek zorunda kaldı.

6 BÜYÜK HAVALİMANI 

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Philadelphia Terminal Radar Yaklaşma Kontrol Merkezi'nde (TRACON) meydana gelen ekipman arızasının ardından Newark Liberty, Philadelphia International, John F. Kennedy (JFK), LaGuardia, Teterboro ve Westchester County havalimanlarında hava trafiğine yönelik kısıtlamalar uyguladı.

ANA DEVRE ARIZALANDI, YEDEK HAT DA DEVRE DIŞI KALDI

FAA Başkanı Bryan Bedford, sorunun Philadelphia'daki hava trafik kontrol tesisinin ana iletişim devresinde meydana gelen arızayla başladığını açıkladı. Sistem yedek hatta geçmeye çalıştığında ise bu kez New Jersey'deki fiber optik hattın kesildiği ortaya çıktı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, fiber hattın New Jersey'deki bir inşaat çalışması sırasında yanlışlıkla kesildiğini bildirdi. Böylece ana sistemdeki arızanın ardından devreye girmesi beklenen yedek bağlantı da kullanılamaz hale geldi.

UÇUŞLARDA SAATLERCE GECİKME YAŞANDI

Arıza nedeniyle özellikle Newark ve Philadelphia havalimanlarında ciddi aksamalar yaşandı. Flightradar24 verilerine göre Newark'ta ortalama gecikme yaklaşık 170 dakikaya ulaşırken, Philadelphia'da bu süre yaklaşık 60 dakika olarak kaydedildi.

Newark'ta günün erken saatlerinde onlarca uçuş iptal edildi, çok sayıda uçak ise başka havalimanlarına yönlendirildi. Ülke genelinde binlerce uçuşun gecikmesi veya iptal edilmesi, arızanın yalnızca bölgedeki yolcuları değil, ABD genelindeki hava trafiğini de etkilediğini gösterdi.

BAZI HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Yetkililerin müdahalesinin ardından New York'taki LaGuardia ile Philadelphia'da uçuşların bir bölümü yeniden başladı. Ancak Newark başta olmak üzere bazı havalimanlarında gecikmelerin devam ettiği bildirildi.

FAA, hava trafiğini tamamen normale döndürmeden önce sistemlerin güvenli şekilde çalıştığından emin olunacağını açıkladı. Yolculardan ise havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri istendi.

Yaşanan aksaklık, ABD'nin yoğun hava trafiğinin kullandığı iletişim altyapısındaki teknik sorunların ne kadar geniş çaplı sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Amerika Birleşik DevletleriPhiladelphiaNew YorkTrafikSon Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi - Son Dakika
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