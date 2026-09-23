Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia - Son Dakika
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Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia

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Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Serpin Alparslan'ın sunduğu Siyasetin Rotası programında Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Kızıltepe, Ankara kulislerinde Yavaş'ın önümüzdeki süreçte AK Parti'ye geçebileceğine, hatta kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edildiğine dair iddiaların konuşulduğunu aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Kararını, "Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" sözleriyle duyuran Yavaş'ın ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Nallıhan ilçelerinin belediye başkanları da CHP'den ayrıldı.

Ankara'daki sıcak gündem Haberler.com stüdyosunda masaya yatırıldı. Serpin Alparslan ile Siyasetin Rotası programına katılan Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜNDE YAVAŞ'A GÖNDERME OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa sonrası yaptığı açıklamadaki "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" ifadesine dikkat çeken Kızıltepe, bu sözün aslında Mansur Yavaş'a bir gönderme olduğunu söyledi. Kızıltepe, "Bu söz beni de çok etkiledi. Sayın Kılıçdaroğlu da bu söz üzerinden aslında Mansur Bey'e bir göndermede bulunuyor." dedi.

Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia

"NEREDE KALDI BU SADAKAT?"

Bu ifadeyi eleştirel bir gözle değerlendiren Kızıltepe, Yavaş'ın CHP'li seçmenin oyuyla belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunu hatırlatarak şunları söyledi: 

"Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusuysa şimdi Mansur Bey CHP'li seçmenlerin oyuyla belediye başkanlığı koltuğuna oturan bir figür. Nerede kaldı bu sadakat? Sadakat diyorsunuz, namus diyorsunuz ve bunların hepsini bir anda silip atıp 'ben bağımsız olarak devam edeceğim' diyorsunuz. Burada çok ciddi bir çelişki var."

"MANSUR YAVAŞ SİYASETİN 'BEKLE GÖR' TARAFINDA"

19 Mart'tan bu yana yaşanan süreci değerlendiren Kızıltepe, Yavaş'ın siyasette temkinli bir isim olduğunu, atacağı adımları uzun süre değerlendirdikten sonra hayata geçirdiğini belirtti. Kızıltepe, "Mansur Bey biraz daha siyasetin 'bekle gör' tarafında. Böyle bir hamle bekliyordum ama bunu sağlam bir temele dayandırması gerekiyordu ki aradığı bu dayanağı da buldu." dedi. Kızıltepe, CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'nın daha önce yaptığı bir açıklamanın istifa kararının temelini oluşturduğunu aktardı.

AK PARTİ İHTİMALİ KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Mansur Yavaş'ın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken Olgun Kızıltepe, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Ankara'daki kaynaklarından edindiği bilgilere göre istifa sonrası bazı görüşmelerin yapıldığını belirten Kızıltepe, bunun artık kulislerde sesli şekilde dillendirildiğini söyledi. Kızıltepe'ye göre sadece Mansur Yavaş değil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da önümüzdeki süreçte AK Parti'ye geçebileceği iddiası Ankara kulislerinde konuşuluyor.

"CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİLDİ" İDDİASI

Kızıltepe, iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçişinin, kendisine yeni dönem için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edildiği iddiasına dayandırıldığını öne sürdü. Kızıltepe bu iddiayı aktarırken "Bu cümleyi ben bile söylerken duraksadım." diyerek iddianın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan etmişti

"KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCILIĞINI KABUL EDEN..."

Kızıltepe, geçmiş cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı döneminde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun yardımcı adayları olarak kamuoyuna lanse edildiğini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını kabul eden bir Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcılığını hayli hayli kabul eder" ifadelerini kullandı. 

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    Yorumlar (4)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    C. Başkanlıgı varken yardımcılıgı nedir ki 1 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Adamdır O. akepeye geçer mi hiç? 1 0 Yanıtla
    Ramadan Svs Ramadan Svs:
    7 YILDIR ANKARAYA HİÇ BİR FAYDASI OLMAYAN ADAMI AK PARTİ ZATEN ALMAZKİ 0 0
  • Apple User Apple User:
    Ak partiye gelmesin istemiyoruz bir Akp li seçmen olarak. 0 0 Yanıtla
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