Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor - Son Dakika
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Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

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Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor
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Türkiye'nin yıllardır ithal ettiği hurma, yerli çiftçiler için yeni bir tarımsal yatırım alanına dönüşüyor. Düşük bakım maliyeti ve farklı kullanım alanlarıyla dikkat çeken hurma yetiştiriciliği, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yaygınlaşırken, meyvesi ve çekirdeğiyle ekonomik değer oluşturuyor.

Türkiye'de uzun yıllardır büyük ölçüde yurt dışından karşılanan hurma ihtiyacı, yerli üretim çalışmalarıyla değişmeye başladı. Çöl iklimine dayanıklı yapısı ve ekonomik getirisi nedeniyle hurma fidanları, alternatif tarım yapmak isteyen üreticilerin ilgisini çekiyor.

Bakım maliyetinin birçok ürüne göre daha düşük olduğu belirtilen hurma yetiştiriciliği, uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde yeni bir kazanç alanı olarak değerlendiriliyor.

ÇİFTÇİLER HURMA BAHÇELERİ KURUYOR

Artan tüketim ve yüksek ithalat rakamları, yerli üretim potansiyelini gündeme taşıdı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde girişimciler ve çiftçiler, ithalatla karşılanan hurma ihtiyacının bir bölümünü yerli üretimle karşılamak amacıyla yeni bahçeler kurmaya başladı.

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hurma yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar hız kazanırken, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari gibi illerde de üretim alanları oluşturuluyor.

İTHALATA ALTERNATİF OLARAK GÖRÜLÜYOR

Hurma, Türkiye'de özellikle Ramazan ayında yoğun tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Artan talep nedeniyle yıllardır önemli miktarlarda ithal edilen hurmanın yerli üretiminin artırılması, tarım sektöründe yeni bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Üreticiler, uygun iklim koşullarında yetiştirilebilen hurmanın hem iç piyasaya hem de ilerleyen dönemde ihracata katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

ÇEKİRDEĞİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Hurma sadece meyvesiyle değil, çekirdeğiyle de farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kurutulan hurma çekirdekleri, çeşitli işlemlerden geçirilerek gıda sektöründe ve farklı kullanım alanlarında kullanılabiliyor.

Hurma çekirdeğinin içerdiği lif ve antioksidan bileşenler nedeniyle sağlıklı yaşam ürünlerinde de ilgi gördüğü belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE YENİ TARIMSAL ALAN OLUŞUYOR

İklim değişikliği, artan üretim maliyetleri ve alternatif ürün arayışı, çiftçileri farklı tarımsal yatırımlara yönlendiriyor. Bu kapsamda hurma yetiştiriciliği, Türkiye'de gelişme potansiyeli bulunan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde yaygınlaşan hurma bahçeleri, önümüzdeki yıllarda yerli üretimde daha fazla yer alabilecek tarımsal yatırımlar arasında gösteriliyor.

Güneydoğu AnadoluAkdenizTürkiyeEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    2 sene içinde yerli hurmamıza fazladan tarım ilacı verip ihracat patlaması olur 0 3 Yanıtla
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