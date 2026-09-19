100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi - Son Dakika
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100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi

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100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
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Brent petroldeki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 4,09 lira indirim yapıldı. İndirimle birlikte psikolojik eşik olan 100 lira barajının altına gerileyen motorin üç büyükşehirde 96-97 lira bandına çekilirken, benzin ve LPG gruplarında ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve küresel piyasalardaki düşüş, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansıdı. 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4,09 lira indirim yapıldı. Gece yarısı pompaya yansıyan indirimin ardından motorin litre fiyatı yeniden 100 lira barajının altına düştü.

Son dönemde üst üste gelen zamlarla psikolojik eşik olan 100 lira sınırını aşan motorin fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve Brent petroldeki geri çekilmenin etkisiyle motorin grubunda 4,09 liralık büyük bir indirim gerçekleşti. 19 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar pompaya yansırken, motorin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde yeniden 100 lira sınırının altına çekildi. Benzin ve LPG gruplarında ise bu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

MÜŞTERİNİN BELİNİ BÜKEN FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

4,09 liralık indirimin ardından üç büyükşehirde motorin fiyatları 96-97 lira bandına çekilirken, nakliye maliyetleri nedeniyle fiyatların daha yüksek olduğu Doğu illerinde dahi motorinin litresi ortalama 99,11 lira seviyelerine geriledi.

19 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan indirimin ardından üç büyükşehirdeki güncel Pompa Fiyatları şu şekilde oluştu:

  • İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,40 TL | Motorin 96,30 TL | LPG 34,99 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,20 TL | Motorin 96,10 TL | LPG 34,39 TL
  • Ankara: Benzin 81,30 TL | Motorin 97,40 TL | LPG 35,09 TL
  • İzmir: Benzin 81,60 TL | Motorin 97,70 TL | LPG 34,99 TL

BENZİN VE LPG'DE DURUM NE?

Motorin grubunda yaşanan bu sert düşüşün ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin ve Otogaz (LPG) grubunda şu an için yeni bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. Petrol piyasalarındaki ve döviz kurundaki anlık değişimlere bağlı olarak akaryakıt pompa fiyatlarındaki güncel durum takip edilmeye devam ediyor.

EkonomiGüncelLpgSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 00349200 00349200:
    Ulan psikolojik sınır ne demek ? psikoloji mi kaldı insanlarda 4 1 Yanıtla
  • Evroplast Kazan Evroplast Kazan:
    oh iyi bari içim rahatladı ?????? 1 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Çok büyük indirim vay bee 1 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    100 lira olsa nasıl öderdik 1 0 Yanıtla
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