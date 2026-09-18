Trabzon'da sağanak yolları su altında bıraktı, havalimanı otoparkı göle döndü - Son Dakika
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Trabzon'da sağanak yolları su altında bıraktı, havalimanı otoparkı göle döndü

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Trabzon\'da sağanak yolları su altında bıraktı, havalimanı otoparkı göle döndü
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Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış yolları göle çevirdi, Trabzon Havalimanı'nın otopark alanı su altında kaldı. Meteoroloji, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı; Trabzon'da gece metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte gökyüzünde şimşek fırtınası ve gök gürültüsü de yaşandı. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şiddetli yağış sonrası yollar göle dönerken, araçlar güçlükle ilerledi. Trabzon Havalimanı yağışlardan olumsuz etkilenirken, otopark alanı ve çevresi göle döndü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'un da aralarında bulunduğu Doğu Karadeniz için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Trabzon'da özellikle gece saatlerinde yağışın etkisini artırması, 24.00-03.00 saatleri arasında metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İHA
Doğu KaradenizHava DurumuDoğal AfetTrabzonUlaşımGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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