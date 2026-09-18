Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında - Son Dakika
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında
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Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, hakkında verilen yakalama kararı sonrası Türkiye'ye dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı. Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası olan Uğur, işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yeniden derinleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinde görev yapan yargı mensupları ve aynı koğuşta kaldığı isimler yeniden incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, dönemin eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

HASAN ATİLLA UĞUR DA GÖZALTINA ALINDI

Yakalama ve gözaltı kararı verilen isimler arasında, emekli Jandarma Albayı ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur da yer aldı.

Aynı zamanda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilmişti.

Uğur, Türkiye'ye dönüş yaptı. Uğur'un bulunduğu uçağın saat 23.36'da havalimanına iniş yapmasının ardından pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

MASLAK JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur'un, soruşturma kapsamındaki işlemleri için Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. Uğur'un adli işlemlerinin burada sürdürüleceği belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

3 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından daha önce İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerin, emekli Deniz Yüzbaşı ve Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan eski Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan olduğu bildirilmişti.

Ali İşgören ve Necip Doğan'ın daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilmişti.

UĞUR HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğunun belirlenmesi üzerine hakkında yakalama işlemi başlatılmıştı.

Uğur'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte soruşturma kapsamında gözaltı süreci de başlatılmış oldu.

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapmıştı.

Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta bırakılmayacağını belirterek, soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü ifade etmişti.

Bakan Gürlek, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olay sonrası yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma sürecinin yeniden incelendiğini açıklamıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

HASAN ATİLLA UĞUR KİMDİR?

Hasan Atilla Uğur, emekli Jandarma Albay ve eski istihbarat görevlisidir. 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelen Uğur, Jandarma teşkilatında uzun yıllar görev yaptı. 2002-2004 yılları arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Uğur, 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki sorgu sürecinde görev alan isimlerden biri olarak biliniyor. Kariyerinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Çanakkale Eğitim Alay Komutanlığı görevlerinde de bulunan Uğur, 2007 yılında albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Ergenekon soruşturması kapsamında 2008 yılında tutuklanan Uğur, yargılama sürecinin ardından 2014 yılında tahliye edildi. Daha sonra yeniden görülen davada 2019 yılında beraat etti.

Hasan Atilla Uğur, aynı zamanda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un babasıdır. Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki koğuş arkadaşlarından biri olan Uğur, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

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    Yorumlar (5)

  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Eeee.. -da'yı ayrı yazsan iyi olurdu. Yoksa anlam farklılaşıyor: " uyuyor unutuyor" oluyor. 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    Anlaşılan ilk barajı baba patlatmış . 0 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Bu adamlar niye içerdeydi? DÖNEMİN savcısına da sormak lazım. 0 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    devlet uyumazda unutmazda 0 0 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Sorgulamayan beyinler başı noş mayın gibidir 0 0
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