Finike Devlet Hastanesi\'nde anne ve babasıyla aynı çatı altında çalışan doktor oldu

ANTALYA'nın Finike ilçesinde sağlık memuru babası İsa Uçal ve hemşire annesi Fatma Uçal'ın görev yaptığı devlet hastanesine doktor olarak atanan pratisyen hekim Eylül Uçal (26), "Küçüklüğümden beri hep 'Doktor olacağım' diye kafama koymuştum. Onlarla aynı hastanede olmayı hayal edemiyordum. Şans yüzümüze güldü. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Mutluyuz" dedi. İsa ve Fatma Uçal çifti ise bir hayali gerçeğe dönüştürmenin büyük mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını anlattı.

Finike Devlet Hastanesi'nde yıllardır sağlık memuru olarak görev yapan İsa Uçal ile enfeksiyon hemşiresi Fatma Uçal'ın kızı Eylül Uçal, hastanenin Acil Servisi'nde 11 Eylül'de pratisyen hekim olarak göreve başladı. Bu anın hayalini kuran aile aynı hastane çatısı altında birlikte çalışma imkanı buldu. Anne ve babasıyla küçüklüğünden bu yana hastaneye geldiğini söyleyen Eylül Uçal, "Hastaneye geldiğimde doktorları da görüyordum. Küçüklüğümden beri hep doktorlara imreniyordum. Beyaz önlüğün benim hayatımda küçüklüğümden beri hep ayrı bir yeri vardı. Bu yüzden okul hayatımda da buna yönelik çalıştım, bu yönde emek verdim. Küçüklüğümden beri hep 'Doktor olacağım' diye kafama koymuştum. Hiçbir şekilde başka bir meslek aklıma bile gelmemişti. O yüzden ailemin desteğiyle hep çalıştım. Bir gün doktor olmayı hayal ediyordum ama onlarla aynı hastanede, Finike Devlet Hastanesi'nde olmayı hayal edemiyordum. Süreç yaklaştıkça ve atama dönemi geldikçe 'Acaba olur mu, böyle bir şans yüzümüze güler mi?' dedim. ve oldu. Şans yüzümüze güldü. Şimdi birlikte çalışıyoruz. Mutluyuz" dedi.

'DÖKTÜĞÜMÜZ GÖZYAŞLARINI VE DESTEKLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIM'

Anne ve babasıyla beyaz önlükle yan yana geldiğinde kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Eylül Uçal, "Hayatımdaki en özel ve duygusal anlardan biriydi. Onlara biraz olsun layık olabilmeyi ve o gözlerindeki gururu görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Bu süreçte bana verdikleri emeği, yıllardır döktüğümüz gözyaşlarını ve desteklerini hiçbir zaman unutmadım. Onlarla beyaz önlükle yan yana durduğum an aslında doktor olduğum an değil yıllardır verdiğimiz emeğin ve çabanın bir karşılığıydı ve kurduğumuz hayalin gerçekleştiği bir andı benim için" diye konuştu.

'BİR ANNE VE BABA DAHA NE İSTEYEBİLİR Kİ'

Anne Fatma Uçal, "Çocuklar anne babanın gözünde hiçbir zaman büyümüyor. Her zaman onu biz küçük kızımız olarak gördük. Hastanede doktor olarak işe başlığında, onu orada beyaz önlüğüyle gördüğümde 'Kızım büyümüş, artık bizimle' dedim. Çok güzel, tarifsiz bir duygu. Bir anne ve baba daha ne isteyebilir ki. Çok duygu ve gurur dolu bir an" dedi.

'ÇOK BÜYÜK DESTEK OLMAMIZ GEREKTİ'

Bu mesleğin içinde oldukları halde Tıp Fakültesi okumanın ne kadar zor olduğunu çocuğunun eğitim sürecinde gördüklerini vurgulayan Fatma Uçal, "Bizim de çok büyük destek olmamız gerekti. Ama çok şükür çok güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Aileler çocuklarının hayallerinin peşinden gitmelerine yardımcı olursa hem kendileri hem çocukları adına çok güzel olur" diye konuştu.

'HASTANEDE DOKTOR HANIM DİYORUM'

Baba İsa Uçal, "Bu aslında bizim hayalimizdi. Kızım tıp fakültesini kazandığı andan itibaren 'Acaba birlikte çalışmak nasip olur mu?' diye düşünüp, bunun için dualar etmiştik. Bunun karşılığını görüp, kızımla birlikte çalışma mutluluğunu yaşamak bizi çok gururlandırdı. Hastanede ona 'Doktor hanım' diyorum. Ama evde tabii ki 'Kızım' diyorum. Ama iş yerinde de bazen 'Kızım' kaçmıyor değil yani" diye konuştu. İsa Uçal kendisi için en özel anlardan birinin de kızının mavi önlüğü giyip ilkokula başladığı an olduğunu da vurguladı.

'BİZLERİ DE HEVESLENDİRİYOR'

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt da "Uzun yıllar beraber, huzurlu bir ortamda, aile gibi çalıştığımız 2 personelimizin kızlarının da hekim olarak atanmış olmasından biz de mutluluk duyduk. Bu da hastanemizin huzurlu ortamına bir ispat olarak bizim için değerlidir. Ayrıca 2 çocuk babası olarak böyle duygusal bir meslek başlangıcı olması bizleri de heveslendiriyor, 'İnşallah bizlerin de çocukları böyle olur, aynı ortamda çalışırız' dedirtiyor. Hem idareci hem birey olarak bu olay bizleri de mutlu etti" dedi. Daha önce benzer başarı hikayelerini duyduklarını da aktaran Başhekim Kurt, "Aynı şey şu an bizim hastanemizde oldu. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz" diye konuştu.