Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı - Son Dakika
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Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı

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Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
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Aydın'da gelinine tacizde bulunduğu ve annesine hakaretler yağdırdığı öne sürülen T.B. isimli şahıs, şikayet üzerine gözaltına alındı. Olay sırasında alkollü olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde gelinine tacizde bulunduğu iddia edilen T.B., şikâyet üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay esnasında alkollü olduğu ileri sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Skandal olay Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.B. isimli şüpheli, annesinin de evde bulunduğu sırada gelinine yönelik tacizde bulundu.

OLAYA ANNESİ ŞAHİT OLDU

Olay anında T.B.’nin evde bulunan annesine yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği de iddialar arasında yer aldı. Şüphelinin olay gerçekleştiği sırada alkollü olduğu ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Gelinine yönelik taciz iddiasının ardından yapılan şikâyet üzerine polis ekipleri harekete geçerek T.B.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GüncelAydınSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    RABBİM KİMSEYİ BÖYLE YAPMASIN,AHLAKSIZLIK ÇOK KÖTÜ BİRŞEY. 9 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
    alkol tüm kötülüklerin anasıdır 7 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Belki kadın yalan söylüyor 1 2 Yanıtla
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