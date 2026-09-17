Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.

Olimpik MarsilyaMarsilyaBeşiktaşFransızFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Ahmet Koksal Hakan Ahmet Koksal:
    Haydi kara kartalım vurduğun hep gol olsun başarılar 8 0 Yanıtla
  • yilmazcan090979@gmail.com [email protected]:
    bir Fenerbahçe li olarak tüm takımlarımıza Avrupa da başarılar diliyorum. 3 0 Yanıtla
  • Abdullah İnan Abdullah İnan:
    trosarda noldu ya 1 0 Yanıtla
  • Seyfullah Öner Seyfullah Öner:
    bir Galatasaray lı olarak Beşiktaş'a ve kemal günnara başarılar diliyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesindeki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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