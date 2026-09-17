Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir? - Son Dakika
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Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?

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Nathan Ake\'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
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Fenerbahçeli futbolcu Nathan Ake'nin eşi Kaylee Ramman, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı. İstanbul gezisinden bir paylaşımı takipçilerine sunan Kaylee Ramman'ın çeviri uygulamasından ''Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?'' şeklindeki soruyu işletmecilere sunduğu görüldü. Hollandalı futbolcunun eşinin bu paylaşımı futbolseverler tarafından dolandırıcılığa önlem olarak yorumlandı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Nathan Ake'nin eşi Kaylee Ramman, İstanbul gezisi sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Esnafla iletişim kurmak için çeviri uygulamasını kullanan Ramman'ın ekran görüntüsü takipçilerini gülümsetti.

ÇEVİRİ UYGULAMASIYLA DOLANDIRICILIK ÖNLEMİ

İstanbul'daki alışverişi sırasında turist tarifesiyle karşılaşmak istemeyen Kaylee Ramman, çözümü dijital tercümanda buldu. Telefonunun ekranına Türkçe olarak "Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?" yazdıran Hollandalı yenge, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?

PRATİK ZEKASI ALKIŞLA KARŞILANDI

Kısa sürede yayılan paylaşım, Türk futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Ramman'ın bu yöntemini esprili yorumlarla karşılarken, yabancı ziyaretçilerin yüksek fiyatlara karşı aldığı son derece pratik ve akılcı bir önlem olarak değerlendirdi.

Sosyal MedyaNathan AkeFenerbahçeİstanbulFutbolturistMedyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yamacziya yamacziya:
    haklı abi Türk esnafının ahlakının ne kadar bozulduğunu açgözlülüklerinin yüzünden ülkenin turizmine ve dolayısıylada kendilerine çok büyük kötülük yaptıklarının farkına varırlar. inşallah 7 1 Yanıtla
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