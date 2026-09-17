Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz - Son Dakika
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Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz

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Suudi Arabistan Mekke'ye yönelik İHA saldırılarından Yemen'deki İran destekli Husiler'i sorumlu tutarken, Pakistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Türkiye'nin de imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı hatırlattı. Asif, "Ortada bir anlaşma olmasa bile, şayet kutsal mekânlarımız saldırıya uğrarsa, onları korumak adına ebedi bir anlaşmayla yükümlüyüz. Allah'ın Evi ve Medine-i Münevvere; buraları korumak bizim dini vazifemiz." dedi.

Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarının ardından Pakistan’dan dikkat çeken bir güvenlik açıklaması geldi. Pakistan Savunma Bakanı Havace Asif, Türkiye’nin de imza attığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı hatırlatarak Kutsal Topraklar’ın korunmasına vurgu yaptı.

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI: KUTSAL MEKANLARIMIZI KORUMAK ADINA EBEDİ BİR ANLAŞMAMIZ VAR

Bakan Asif, resmi bir anlaşma olmasa dahi kutsal mekanların savunulmasının dini bir vazife olduğunu belirtti. Asif, "Ortada bir anlaşma olmasa bile, şayet Suudi Arabistan özellikle de kutsal mekânlarımız saldırıya uğrarsa, onları korumak adına ebedi bir anlaşmayla yükümlüyüz. Allah'ın Evi ve Medine-i Münevvere; buraları korumak bizim dini vazifemizdir." dedi.

MEKKE'YE İHA SALDIRILARI

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, İHA'nın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

HUSİLER İDDİALARI YALANLADI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bizden çıt yok. Atılan imza algı. Her konuda olduğu gibi. 5 7 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Boşuna Pakistan Türkiye südi anlaşmadı abd istedi start Pakistan yapıyor İrana karşı 8 2 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Yemen'e Ensarullah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM. KUDÜS'E GAZZE'YE CANI PAHASINA SAHİP ÇIKAN YEMENLİ YİĞİTLER Kabe'ye asla ve asla saldırmaz. Bu SuudiAmerika'nın hilesidir. Pakistan halkı Ensarullah'a(Husiler'e) saldırıyı kabul etmez. 2 6 Yanıtla
  • Züleyha Aşkin Züleyha Aşkin:
    Mescidi Aksa Kutsal deyilmi neden itrailede dur demiyoruz 2 0 Yanıtla
  • Oooo Oooo:
    Saldırının Kabeye değilde ABD güdümündeki yönetime Gazze'ye destek amaçlı olduğu belli iken füzeyi kendi yemiş gibi fırlıyor 1 0 Yanıtla
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