Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama

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Dursun Özbek\'ten Barcelona maçı için açıklama
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçına da değinerek ''Gayet güzel bir maç olacak. Çekincemiz yok.'' dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupası’nın tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dev organizasyonun Türkiye ve İstanbul için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Özbek, turnuvanın kentin tanıtımına ve turizmine devasa bir katkı sağlayacağını belirtti.

DURSUN ÖZBEK'TEN BARCELONA AÇIKLAMASI

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları dünya devi Barcelona mücadelesine de değindi. 

''GÜZEL BİR MAÇ OLACAK''

Zorlu eşleşmeyi değerlendirirken iyimserliğini koruyan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi sahnesinde bu seviyedeki rakiplerle oynamak vizyonumuzun bir parçası. Taraftarımıza seyir zevki yüksek, harika bir futbol akşamı izletmek istiyoruz; gayet güzel bir maç olacak. Çekincemiz yok." ifadelerini kullandı.

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