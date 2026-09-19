Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti - Son Dakika
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Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti

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Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray\'ın tepkisini çekti
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonunda Sezen Aksu'nun seslendirdiği ''Şinanay'' ile Fatih Bulut'un seslendirdiği ''Çok sevdim yalan oldu'' şarkılarını çalması Galatasaray camiasının tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor, evinde ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray karşısında 4-0'lık tarihi bir galibiyete imza attı. 

TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSU

Karadeniz ekibinin sergilediği üstün futbol kadar, maçın ardından stadyumda yaşananlar da geceye damga vurdu. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Papara Park stadyum hoparlörlerinden Sezen Aksu'nun popüler parçası ''Şinanay'' ile Fatih Bulut'un ''Çok Sevdim Yalan Oldu'' şarkıları yükseldi. 

GALATASARAY CAMİASINDAN TEPKİ

Bordo-mavili tribünler galibiyeti coşkuyla kutlarken, stadyumda çalınan bu şarkılar sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar tarafından "nispet" ve "provokasyon" olarak değerlendirilerek büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yöneticilerin şarkıların kapatılması için bordo-mavili yetkililere uyarı yaptığı belirtildi. 

Trendyol Süper LigGalatasarayTrabzonsporFatih BulutSezen AksuFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İskender Sakallı İskender Sakallı:
    Gs'nin sahasında ilahi mi çalıyorlar 11 1 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    şinanayda yavrum şina şinanay 10 0 Yanıtla
  • Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    amedin yendiği takım değilmi bu 3 7 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    şarkıya değil takımlarına tepki göstersinler. 5 0 Yanıtla
  • Süleyman Karamanlı Süleyman Karamanlı:
    Küfür eşliğinde bu şarkıyla eğlenirken nie tepki vermediniz de şimdi zorunuza gitti 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti - Son Dakika
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