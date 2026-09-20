Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

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Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
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Ankara'da "yeni nesil suç örgütleri" ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin son bir hafta içinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarına karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Ankara'da suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheli tutuklandı.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Ankara'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yeni nesil suç örgütleri" ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin son dönemde gerçekleştirdiği eylemler mercek altına alındı.

1 HAFTADA PEŞ PEŞE SUÇLARA KARIŞTILAR

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin son bir hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını işlediği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, 5 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı
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SON DAKİKA: Organize suç operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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