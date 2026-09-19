Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi yakalandı. Adli Tıp'taki işlemleri sonrasında 10 şüpheli serbest bırakılırken Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zurnacı ve Kart tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İkinci dosyadaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu sağlığı ile kamu düzenini korumaya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sanat, spor ve cemiyet hayatından tanınan isimleri hedef alan geniş çaplı bir operasyon düğmesine bastı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları ve yer sağladıklarına dair kuvvetli delillere ulaşıldığı bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

ARALARINDA BİRÇOK ÜNLÜNÜN DE BULUNDUĞU 24 ŞÜPHELİDEN 21’İ YAKALANDI 

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 21’i kolluk kuvvetlerince yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten ve Hazal Filiz Küçükköse; şarkıcı Sefo (Seyfullah Sağır), eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile iş insanları Volkan Akçıray ve Zeynep Akçıray gibi tanınan figurler yer aldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

SORUŞTURMAYA FUHUŞ VE ŞANTAJ SUÇLAMALARI DA DAHİL EDİLDİ 

Yürütülen adli süreçte bazı şüpheliler hakkındaki dosyanın kapsamı genişletildi. Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın yalnızca uyuşturucu değil; fuhşa aracılık etme, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlamalar nedeniyle de sorgulandığı aktarıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

10 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki ilk işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, sonrasında ise kan ve numune örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Melis İşiten ve Yağız Sabuncuoğlu’nun da bulunduğu 10 isim, Adli Tıp’taki prosedürlerin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

3 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen ve savcılık ifadeleri tamamlanan 5 şüpheliden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile eski futbolcu Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüphelilerden Zurnacı ve Kart’ın tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheliler ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan T Hakan T:
    Bırakın millet ne zıkkım içerse içsin artık ilgilenmiyoruz. Emekli asgari ücretli devlet kurumuna göre bile aç kredi kartları patlak icralık, kiralar ödenemiyor sefil olduk bunu yazın 2 0 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    bize, kime oy verecegimizi belirleyen sanatçılar değiller mi?Aaa biz şimdi kime oy vereceğiz, ortada kaldık yazık! 1 1 Yanıtla
  • Erdal Küpeli Erdal Küpeli:
    halkı uyutma operasyonundan başka bişey değil. 1 0 Yanıtla
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