Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş

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Fenerbahçe\'nin yıldızı Hakan Safi\'ye çuvalla para vermiş
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood hakkında transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Greenwood, seçim döneminde Hakan Safi'den aldığı 500 bin euroyu ön protokol süreci nedeniyle geri iade etti. İngiliz futbolcunun saha içindeki performansının yanı sıra transfer sürecindeki tavrı da gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki en dikkat çeken transferlerinden biri olan Mason Greenwood ile ilgili yeni bir detay gündeme geldi.

Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki futbolcunun, transfer sürecindeki tavrıyla da dikkat çektiği belirtildi.

"500 BİN EURO'YU İADE ETTİ"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun 343 YouTube kanalındaki açıklamalarına göre Greenwood, seçim döneminde yapılan ön protokol nedeniyle Hakan Safi'den aldığı 500 bin euroyu geri verdi.

Hamzaoğlu, "Greenwood, seçim döneminde ön protokol imzaladığı için Hakan Safi’den aldığı 500 bin euro'yu iade etmiş" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş

"ÇOK KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"

Hamzaoğlu ayrıca Hakan Safi'nin Greenwood hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu aktardı. Safi'nin, İngiliz futbolcu için "Greenwood çok karakterli bir çocuk, ilk golünden sonra da bana mesaj attı" dediği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE ETKİLİ PERFORMANS

Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla bu sezon takımın önemli hücum silahlarından biri oldu. İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Mason GreenwoodHakan SafiFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    toplu oynuyor bir sağa bir sola koşuyor boş boş ah Talisca ahhh 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Hakan Safi'ye çuvalla para vermiş - Son Dakika
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