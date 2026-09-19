Canlı anlatım: Derbi golle başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Leao, Sane, Deniz Gül

CANLI ANLATIM:

17' Rafael Leao, Leroy Sane'ye harika bir pas gönderdi. Ancak Andre Onana kalesinden çıkarak topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

15' Salah çalımını atmak istedi ancak Abdülkerim Bardakcı geçit vermedi. Ardından top Sane'ye geldi. Sane soluna çekip çalımını attı, Leao ile verkaç denemek istedi ancak Chibuike Nwaiwu müdahalesini yaptı ve Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

12' Salah topu kazandı ve Ernest Muçi'yi gördü. Muçi'ye doğru pasını gönderdi ancak son anda Davinson Sanchez araya girerek kafayla topu Uğurcan Çakır'a gönderdi.

10' Rafael Leao, Ismail Jakobs'a iyi bir pas verdi. Jakobs ceza sahasına girdi ancak Deniz Gül'e pasını vermeden önce Trabzonspor savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

9' Salah topu kazandı, kendi taşıyarak ilerledi ancak önünde iki rakip vardı. Kalabalık savunma arasından Pina'ya pasını verdi. Pina yeniden Salah'ı gördü, Mısırlı yıldız ceza sahasına girdi ancak vuruşunda kaleyi bulamadı.

7' Galatasaray'da Deniz Gül, yaptığı baskı sırasında faul yaptı. Hakem oyunu durdurdu, top Trabzonspor'a geçti.

5' Trabzonspor derbiye dünya yıldızı Muhammed Salah ile golle başladı! Hızlı gelişen kontratakta topu kendi taşıyan Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı yıldız düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

4' GOOOLLL! Trabzonspor, Salah'ın golüyle derbiye önde başladı.

2' Mohamed Salah kanatta Wagner Pina'ya doğru topu gönderdi ancak Ismail Jakobs araya girerek topu karşıladı.

1' Derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.