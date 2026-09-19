Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si 4 dakikada tepetaklak oldu

Premier Lig'in 5. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United, 2-1 kazandı.

NEWCASTLE MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte baskıyı kuran Newcastle United, henüz 2. dakikada Joe Willock’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Erken golün şokunu atlatamayan Hull City, 6. dakikada Lewis Hall’ın şık vuruşuna engel olamadı ve skor 2-0’a geldi. Ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Yoane Wissa ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ALI-CHO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıda oyunu dengelemek isteyen Hull City, oyuna sonradan dahil olan Mohamed-Ali Cho'nun 66. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirerek skoru 2-1’e getirdi ve takımı adına umutları yeşertti. Kalan dakikalarda beraberlik için yüklenen Hull City, aradığı ikinci golü bulamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte 5. hafta sonunda bu sezondaki ilk yenilgisini tatmış olan Hull City, 8 puanda kaldı. Newcastle United bu galibiyetle rakibiyle puanını eşitledi.