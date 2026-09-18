Marmaraereğlisi'nde jandarma takibi: Kamyonette 3'ü kadın 19 kaçak göçmen bulundu - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde jandarma takibi: Kamyonette 3'ü kadın 19 kaçak göçmen bulundu

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Marmaraereğlisi\'nde jandarma takibi: Kamyonette 3\'ü kadın 19 kaçak göçmen bulundu
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Jandarma, İstanbul'dan Edirne'ye kaçak göçmen taşındığı bilgisi üzerine bir kamyoneti takibe aldı. Marmaraereğlisi'nde durdurulan araçtan 3'ü kadın 19 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçtaki V.E. ile R.E.S. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın durdurup kontrol ettiği kamyonette 19 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi ise tutuklandı.

İSTANBUL'DAN EDİRNE'YE GÖTÜRÜLECEKLERDİ

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İstanbul'dan Edirne'ye kaçak göçmen götürüleceği belirlendi. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yürüten jandarma, göçmenleri taşıyan aracı tespit ederek takibe aldı. V.E.'nin kullandığı kamyoneti Marmaraereğlisi ilçesinde durdurup kontrol eden ekipler, araçta 3'ü kadın 19 kaçak göçmen yakaladı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Kamyonet sürücüsü V.E. ile yanında bulunan R.E.S. gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edilen V.E. ile R.E.S., çıkarıldıkları mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Marmaraereğlisi'nde jandarma takibi: Kamyonette 3'ü kadın 19 kaçak göçmen bulundu - Son Dakika
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