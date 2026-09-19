Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı - Son Dakika
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Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

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Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, Bursa’daki konserinde sahneye davet ettiği iki çocuğa verdiği harçlıkla dikkat çekti. Ersoy’un çantasından çıkardığı deste halindeki parayı yardımcısına verdiği, yardımcısının ise parayı ikiye ayırdığı görüldü. Ersoy, iki ayrı deste haline getirilen paraları çocuklara verirken, miniklerin kendisine sarılarak teşekkür ettiği anlar kameraya yansıdı.

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserde yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Şarkıları ve sahne performansıyla Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan usta sanatçı, konser esnasında yaşanan sürpriz bir gelişmeyle geceye damga vurdu.

Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

ÇANTASINDAN BİR BALYA PARA ÇIKARDI

Programın ilerleyen dakikalarında sahneye iki küçük çocuğu davet eden Ersoy, onları koltuğuna oturarak çantasından bir balya para çıkardı. Yanına çağırdığı yardımcısından parayı bölüştürmesini isteyen Diva, ikiye ayrılan parayı sahnedeki miniklere harçlık olarak verdi. O anlarda neye uğradığını şaşıran minikler, aldıkları dev harçlık karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

MİNİKLERİN DİVA'YA SARILDIĞI ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kendilerine verilen paraları ellerine alan çocuklar, hemen ardından Ersoy’un boynuna sarılarak teşekkür etti. Çocukların bu içten ve sıcak tepkisi karşısında Ersoy’un da bir hayli keyiflendiği ve gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

Salondaki yüzlerce dinleyici bu samimi anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, izleyenlerin içini ısıtırken binlerce beğeni ve yorum topladı. 

Bülent ErsoyMagazinBursaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Türk lirasının değeri kalmadıki. deste deste para derken kimsenin gözleri kamaşmasın. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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