Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katz\'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya\'ya davet et
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın yeniden silahlandırılmasına izin vermeyeceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Hamas'ı kastederek Erdoğan'a "dava arkadaşlarını Antalya'ya davet etmesi" çağrısı yapan Katz, "Gazze'ye adımını atmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, İsrail'in güvenlik hedeflerine ulaşana ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırının tekrar yaşanmamasını sağlayana kadar operasyonların devam edeceğini ifade etti.

"STRATEJİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yürüttükleri politikanın net bir ilkeye dayandığını savunan Katz, bu yaklaşımı "cihatçı terör örgütlerini topraklarından, altyapılarından, komutanlarından ve yeniden silahlanma kapasitelerinden mahrum bırakmak" sözleriyle tanımladı.

Katz, Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'nın kuzeyinde bu doğrultuda hareket ettiklerini belirtti.

"ERDOĞAN, GAZZE'YE ADIMINI ATAMAYACAK"

Israel Katz, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik de ifadeler kullandı.

Katz, İran veya başka bir tarafın Hamas'ı yeniden silahlandırmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Erdoğan, Gazze'deki inanç ve dava arkadaşlarına yardım etmek istiyorsa, onları Antalya'ya taşınmaları için davet etsin. Ne de olsa İsrailli turistlerin yokluğu nedeniyle orada bolca yer açıldı. Gazze'ye adımını atmayacak."

Katz'ın sözleri, Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha önce de Ankara'nın Hamas'a yönelik tutumu üzerinden Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Katz, son açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sert ifadelerini yineledi.

Recep Tayyip ErdoğanAntalyaTürkiyeİsrailGazzeSon Dakika

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
Demet Akalın’a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya
07:29
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak
07:04
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Hasan Atilla Uğur gözaltında
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında
06:49
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında
06:30
Emniyette büyük değişim Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi
06:18
39 ilde koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşine kötü haber
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
00:08
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 07:55:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Katz'dan skandal mesaj: Dava arkadaşlarını Antalya'ya davet et - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement