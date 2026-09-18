İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi - Son Dakika
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İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi

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İstanbul’da acil bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, tüm ikazlara rağmen şerit değiştirmeyen bir sürücü nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Siren ve anonslara aldırış etmeyen sürücüyü defalarca uyaran ambulans şoförünün yaşadığı sinir harbi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da acil bir hastayı yetiştirmek üzere yola çıkan ambulans ekibi, trafikte duyarsız bir sürücünün engeline takıldı. Bütün uyarılara rağmen şeridinden ayrılmayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SİREN VE ANONSLARA RAĞMEN İNATLA YOL VERMEDİ

Hastane yolunda zamanla yarışan ambulansın şoförü, önünde seyreden araca geçiş üstünlüğünü hatırlatmak için siren sistemini ve sesli anonsları kullandı. Ancak sürücü, yapılan tüm ikazlara rağmen şeridini değiştirmeyerek ambulansın önünü kapatmayı sürdürdü.

“HALA SAĞA GEÇMİYORSUN...”

Sürücünün duyarsızlığı karşısında tepkisini dile getiren ambulans şoförü, araç içi kameraya da yansıyan görüntülerde sürücüye “Ambulansa yol vermemek ne demek, geç sağa!” sözleriyle seslendi. Uyarıların yetersiz kalması üzerine şoför, tepkisini sürdürerek “Hâlâ sağa geçmiyorsun... Aynalarını kontrol et” diyerek önündeki aracı dikkatli olmaya çağırdı.

PLAKA EMNİYET EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

Ambulans şoförü, şeridini boşaltmayan sürücüye aracın plaka bilgisinin emniyete iletildiğini belirterek son bir uyarıda bulundu ve trafikteki ilerleyişini zorlukla sürdürmeye çalıştı.

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