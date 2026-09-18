Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim - Son Dakika
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Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arasında isim ve siyasi iş birliği görüşmeleri yapıldığına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı., Öztürk Yılmaz'ın Özgür Özel'e cumhurbaşkanı adaylığı ve Yenilik Partisi'nin ismi üzerinden bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Özgür Özel ve Öztürk Yılmaz arasında geçtiği iddia edilen görüşmelere ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre görüşmelerde cumhurbaşkanlığı adaylığı ve parti ismi başlıkları konuşuldu.

"VER CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI, AL YENİLİK PARTİSİ'NİN İSMİNİ"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz arasında yapıldığı öne sürülen görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, gündeme getirdiği iddiada Öztürk Yılmaz'ın Özgür Özel'e yönelik şu ifadeleri kullandığını belirtti: "Özgür Özel, Yenilik Partisi’nin genel merkezine gelsin, beni cumhurbaşkanı adayı ilan etsin." Burhan'ın aktardığına göre Yılmaz, sürecin kamuoyu önünde açıklanmasını istedi.

"KAMERALARI ÇAĞIRALIM, GAZETECİLERİ ÇAĞIRALIM" 

Söz konusu iddiada, Öztürk Yılmaz'ın görüşmelerin açık şekilde yapılması yönünde çağrı yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Kameraları çağıralım, gazetecileri çağıralım. 'Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayıdır.' derseniz, sizinle mutabakata varırız. Ver cumhurbaşkanı adaylığını, al Yenilik Partisi’nin ismini."

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    Yorumlar (4)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    hadi sizde Silivri ye 4 0 Yanıtla
  • MESUT SOYLU MESUT SOYLU:
    ??????komedi 4 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    komedi bunlar ya hiç lider birisi gelmeyecek mi bu partiye genel başkan kendini yeterli görmüyor:) 3 0 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    bu adamın kongresinde akrabalarıyla 10 kişiyi zor toplamıştı ajdarın siyasi versiyonu bence . 1 0 Yanıtla
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