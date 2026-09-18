Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi - Son Dakika
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Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi

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Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi
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Kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katan Trabzonspor'da teknik yapılanma için de dikkat çeken bir adım atıldı. Bordo-mavililerin, eski Alman milli futbolcu Jerome Boateng ile yardımcı antrenörlük görevi için görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor'da yıldız isimlerle temaslar sürüyor. Bordo-mavililer, futbolcu kadrosunun ardından teknik ekibe de önemli bir ismi dahil etmek için harekete geçti.

BOATENG İÇİN YARDIMCI ANTRENÖRLÜK GÖRÜŞMESİ

Trabzonspor'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kariyerinde Bayern Münih, Manchester City ve Almanya Milli Takımı gibi önemli ekiplerde forma giyen Jerome Boateng'in Trabzon'a geldiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Boateng ile bordo-mavili kulüpte yardımcı antrenörlük pozisyonu için bir görüşme gerçekleştirildi. Futbolculuk kariyerinde birçok büyük başarıya imza atan Boateng'in, teknik kadro içerisinde değerlendirilmesi gündeme geldi.

Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi

THOMAS REIS'TEN TAKIMA YAKIN MARKAJ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in yeni sezon öncesinde takım içindeki iletişimi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Reis'in önce Muhammed Salah ile ardından takımın tamamıyla tanışarak uzun görüşmeler yaptığı ifade edildi. Hasan Tüncel'in haberine göre, Alman teknik adamın kısa süre içerisinde oyuncularına güven aşılamak ve takım içindeki birlikteliği artırmak istediği belirtildi.

Jérôme BoatengJerome BoatengMuhammed SalahTrabzonsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor dünya yıldızına doymuyor! Şehre getirildi - Son Dakika
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