Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler - Son Dakika
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Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

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Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
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Premier Lig'in 5. haftasında Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten mücadelede Brentford, ikinci yarıda Jaidon Anthony, Igor Thiago ve Fabio Carvalho'nun golleriyle sonuca ulaştı. Bu galibiyetle Brentford puanını 9'a çıkarırken Chelsea 7 puanda kaldı.

Premier Lig'de Brentford ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle haftayı moralli kapattı.

İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Savunmaların ön plana çıktığı bölümde gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına eşitlikle gitti.

BRENTFORD İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Brentford, aradığı golü buldu. Jannik Schuster'in uzak mesafeden gönderdiği pasla buluşan Jaidon Anthony, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Chelsea beraberlik için baskısını artırmaya çalışırken Brentford farkı açmayı başardı. Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Igor Thiago, yaptığı düzgün vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan Fabio Carvalho, Brentford'un üçüncü golünü kaydederek maçın sonucunu belirledi.

BRENTFORD 9 PUANA ULAŞTI

Brentford, Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Chelsea ise haftayı 7 puanla tamamladı.

Özet: Premier Lig'in 5. haftasında Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten mücadelede Brentford, ikinci yarıda Jaidon Anthony, Igor Thiago ve Fabio Carvalho'nun golleriyle sonuca ulaştı. Bu galibiyetle Brentford puanını 9'a çıkarırken Chelsea 7 puanda kaldı.

ChelseaFabioDünyaSporSon Dakika

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