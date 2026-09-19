Rize\'de şiddetli yağış İyidere ve Pazar\'da Karadeniz Sahil Yolu trafiğini kilitledi

Rize'de şiddetli yağış İyidere ve Pazar'da Karadeniz Sahil Yolu trafiğini kilitlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de dün akşam başlayan şiddetli yağış İyidere ve Pazar ilçelerinde Karadeniz Sahil Yolu'nu su altında bıraktı. Dağlardan gelen dere suları denize ulaşamayınca yolda çift yönlü araç kuyrukları oluştu, merkezlerde birçok araç sular altında kalarak büyük maddi hasar oluştu.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinden etkili oldu. İyidere ilçesi ve Pazar ilçesi yağışlardan en fazla nasibini alan ilçeler oldu.
Dün akşam saatlerinde bölgede başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması nedeniyle yağan şiddetli yağışın da etkili ile göle döndü. Yolda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu, sahil yolunda trafik adeta durdu.
İyidere ve Pazar ilçe merkezlerindeki bir çok araç da sular altında kalırken, büyük maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?