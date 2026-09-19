Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

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Ertuğrul Doğan\'dan MHK\'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray galibiyetinin ardından 80. dakikadaki pozisyon üzerinden hakemlere tepki gösterirken MHK Başkanı'na da sert çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından çarpıcı açıklamalara imza attı. 

"ÇOK GÜZEL BAŞLANGIÇ YAPTI"

Thomas Reis hakkında açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Yeni bir hocamız var. Öncelikle dik duruşundan ötürü teşekkür ederim. Birçok kişi bu maça gelmekten çekindi aslında. Hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Bu enerjisi bize de, oyunculara da yansıyor. Trabzonumuza hoş geldin diyorum. Çok konuşma fırsatımız olmadı, bugün bir tek görüşebildik." dedi.

Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

"KIRMIZI KARTI NİYE VERMİYORSUN!"

Hakem yönetimine tepki gösteren Doğan, "Hafta arası hakemlerle ilgili bir yorum yapmıştım. Kelimeleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Büyük bir fedakarlık veren TFF başkanı var, her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Yayın ihalesi toplantısında kulüplerin yanında durduğunu gösterdi. Biz genç hakemlerimize saygı duyuyoruz. Arkadaşım, değerli kardeşim; 80. dakikada bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızı vermiyorsun! Herkes pozisyonu çok net gördüğünü gördü. Niye vermiyorsun! Niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun. Herkes emek veriyor, çirkeflik yok, herkes işini yapıyor. Niye görmezden geliyorsun, görüyorsun ve vermiyorsun. Bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi görmeyince ne oluyor, insanların saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor." ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

''HAKEMLERE GÖZLÜK DAĞITSIN"

MHK'ye de çağrıda bulunan Ertuğrul Doğan, "MHK Başkanına sesleniyorum, kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın TFF başkanı durmasından yana, bildiği bir şey vardır diyoruz. Konuyu öyle kapatıyorum. Lütfen hakemlerini karşısına alsın, bu arkadaşlara gözlük mü verecek veya gözlerinde bir sıkıntı mı var, Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor, bir şey oluyor. Böyle bir pozisyona kırmızı kart vermeyecek VAR olmasa. Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yazıktır günahtır!" sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

"HEP BERABER ZİRVEYE YÜRÜRÜZ"

Sözlerine devam eden Doğan, "Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı nasıl daha mutlu ederizdi. Eksiklerimiz vardır, devre arasında tamamlarız. Transfer dönemine kadar desteklesin taraftarımız. Elimizden geleni yaparız, hep beraber zirveye yürürüz." açıklamasında bulundu. 

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    Yorumlar (4)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Saneye yapılana niye verilmiyor Boş Konuşan 5 8 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Galatasaray'ın kaybetti ama birşey kaybetmedi ama Trabzon kaybetseydi çok şey kaybederdi haftaya yine kaybeder Trabzon sıkıntılara gidecek 1 2 Yanıtla
  • o23608734 o23608734:
    ötede ağla 0 0 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Boş yapma Saneye yapılan da kırmızı desene adamsan. GS yi yenen şampiyon oldum sanıyor. FB ye yatarsınız. 0 0 Yanıtla
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