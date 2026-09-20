Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bazı "hassas noktaları" füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre saldırının ardından Riyad'daki ana havalimanı yakınlarında alevler yükseldi ve gökyüzüne yoğun siyah duman yayıldı. Görüntülerde havalimanı yolu, ana terminal binası ve çevredeki bazı tesislerin önünde büyük bir duman bulutu görüldü.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAVA SAVUNMA HAMLESİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Koalisyon ayrıca Husilerin ülkenin güneybatısındaki Biş ve Farasan kentleri, batıdaki Taif ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentine yönelik saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdi.

Saldırıların ardından Suudi Arabistan Sivil Savunma ekipleri, Riyad ve başkentin doğusundaki El-Harç bölgesi için hava saldırısı uyarısı gönderdi. Daha sonra sabah saatlerinde tehlikenin sona erdiğine ilişkin açıklama yapıldı.

HUSİLER ARAMCO TESİSİNİ DE HEDEF ALDI

Husiler, Riyad saldırısının yanı sıra Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentinde bulunan Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisi de hedef aldıklarını açıkladı.

Örgüt, operasyonların Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik bir saldırıya karşılık gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yanbu, Suudi Arabistan'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olarak biliniyor. Husilerin enerji altyapısına yönelik saldırıları, küresel petrol sevkiyatları açısından da yakından takip ediliyor.

ABD'DEN BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARA UYARI

Saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'daki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı.

Açıklamada, Husilerin saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olması istendi. Bölge dışındaki ABD vatandaşlarına ise seyahat planlarını yeniden değerlendirmeleri çağrısı yapıldı.

YENİ ÇATIŞMA HATTI ENDİŞESİ

Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan daha geniş kapsamlı bölgesel gerilimin yeni bir cephesi olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı doğrudan Amerikan askeri desteği talebine şu aşamada olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Suudi Arabistan'ın devam eden Husi saldırıları nedeniyle bazı askeri ihtiyaçları olabileceğini ve Türkiye'nin Pakistan ile birlikte imzalanan üçlü savunma anlaşması kapsamında destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayarak, sivilleri ve enerji altyapısını hedef alan saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.