Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu - Son Dakika
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Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

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Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
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Eskişehir'de seyir halindeki kamyonetten atlayan 32 yaşındaki Aysun I. ağır yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan eşi E.I.'nın ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken, yaralı eşinin durumuna rağmen sigaralarını almaya çalışması dikkat çekti. E.I.'ya farklı ihlallerden toplam 390 bin TL ceza uygulandı.

Eskişehir'de seyir halindeki kapalı kasa kamyonetten atlayan kadın ağır yaralanırken, olay sonrası ortaya çıkan detaylar tepki çekti.

Olay, Eskişehir çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 APH 574 plakalı kapalı kasa kamyonette bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETTEN ATLADI

Polis ekiplerinin takibe aldığı araç, Otogar Kavşağı'ndan kent merkezine yöneldiği sırada araçta bulunan 32 yaşındaki Aysun I. kamyonetten aşağı atladı.

Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Yol ortasında ağır yaralı halde kalan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Aysun I., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından kamyonet, kadının düştüğü noktanın ilerleyen bölümünde durduruldu. Aracı kullanan E.I. (38), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Yapılan kontrollerde E.I.'nın ehliyetsiz olduğu ve 1.10 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. Şüpheliye çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 390 bin TL idari para cezası uygulandı.

EŞİ AĞIR YARALIYKEN SİGARALARINI ALMAYA ÇALIŞTI

E.I.'nın, ağır yaralanan eşinin durumuna rağmen araçtan sigaralarını almaya çalıştığı belirtildi. Kelepçelenmesine tepki gösteren şüpheli, polislere kendisini savundu.

Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

E.I., "Çamlıca'da oturuyorum, babasının yanına götürüyordum. Artık yanlış yapmasın, bayiden topluyorum karımı. Hep erkeğe kelepçe abi" ifadelerini kullandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıEskişehir3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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