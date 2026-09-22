Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum - Son Dakika
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Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum

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Okan Buruk, Galatasaray'da orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle İlkay Gündoğan, Lesley ve Nhaga'ya istediği kadar süre veremediğini söyledi. İlkay'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirten Buruk, "Oynatmak istiyorum, oynatamıyorum" diyerek yaşadığı tercihi zorluğunu anlattı.

Galatasaray'da orta saha bölgesindeki forma rekabeti, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini zorlaştırıyor. Tecrübeli teknik adam, son dönemde forma süresi sınırlı kalan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İDMANDA NEGATİF GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

Buruk, İlkay Gündoğan'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirtti. İbrahim Seten'in haberine göre Buruk, "İlkay'ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede olduğu için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum" dedi.

"LESLEY'Yİ DE OYNATMAK İSTİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü, yalnızca İlkay Gündoğan'ın değil, diğer orta saha oyuncularının da forma beklediğini vurguladı. Buruk, "Lesley'yi de oynatmak istiyorum, Nhaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da oynatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FORMA REKABETİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın yoğun maç trafiğinde orta sahadaki oyuncu rotasyonunun daha fazla değişmesi bekleniyor. Buruk'un açıklamaları, takım içerisindeki forma rekabetinin boyutunu da ortaya koydu.

İlkay GündoğanGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 27kadir2763 27kadir2763:
    bir gsli olarak söylüyorum ; şımardınız, kendinizi kusura bakmayın ama bir halt zannediyorsunuz. 3 0 Yanıtla
  • İsmail Gar İsmail Gar:
    kararı ultrasona verelim onlar senden daha iyi biliyor transferleride onlar yaptırıyor senin bir vasfın kalmıyor zaten 2 0 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    rizeli yalamayı oynatma onları oynat 2 0 Yanıtla
  • Hakan Yilmaz Hakan Yilmaz:
    ağam bizimle eylenir 2 0 Yanıtla
  • Yabanci Yabanci:
    Oynatamıyorsan neden transfer ettin? 1 0 Yanıtla
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