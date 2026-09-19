Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni planla birlikte şehirlerde dijital dönüşüm, veri yönetimi, yapay zeka destekli karar alma sistemleri ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik yeni adımlar atılacak.

Akıllı şehirler için yeni yol haritası açıklandı. 2030 yılına kadar uygulanacak strateji planıyla şehirlerin dijital dönüşüm süreci hızlandırılacak.

2030 AKILLI ŞEHİRLER PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni plan, şehirlerde teknolojinin daha etkin kullanılması, kaynakların verimli yönetilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin dijital altyapılarla güçlendirilmesini hedefliyor. Daha önce uygulanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın tamamlanmasının ardından yeni dönem için kapsamlı bir yol haritası hazırlandı.

ŞEHİRLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

Yeni strateji kapsamında şehirlerin dijital dönüşüm sürecine bütüncül bir yaklaşım getirilecek. Planla birlikte; Kaynakların daha etkin kullanılması, Gereksiz ve tekrarlanan yatırımların önlenmesi, Standartları belirlenmiş dijital sistemlerin oluşturulması, Birbiriyle uyumlu çalışan akıllı şehir altyapılarının geliştirilmesi, amaçlanıyor. "İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya" vizyonuyla hazırlanan plan kapsamında teknolojik çözümlerin şehir yaşamına daha fazla entegre edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, yeni dönem başladı! Şehirlerde teknoloji atılımı başlıyor

YAPAY ZEKA VE VERİ YÖNETİMİ ÖNCELİKLİ OLACAK

2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında özellikle veri yönetimi, yapay zekâ destekli karar alma mekanizmaları ve dijital şehir yönetimi konularına öncelik verilecek. Şehirlerden kırsal alanlara kadar tüm bölgelerde dijital güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulması planlanıyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektörün ortak çalışmalarıyla yenilikçi ve çevreci projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA HAZIRLANDI

Plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda hazırlandı. Hazırlık sürecinde kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları alındı. Strateji ve Eylem Planı'nın detayları akillisehirler.csb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

KAMU KURUMLARINA YENİ SORUMLULUKLAR

Yeni plan kapsamında kamu kurumları ve yerel yönetimlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Yetkililer, akıllı şehir dönüşümünün güvenli, çevreci ve kapsayıcı projelerle desteklenmesinin önemine dikkat çekiyor. 2030 yılına kadar uygulanacak stratejiyle Türkiye'deki şehirlerin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

Recep Tayyip ErdoğanDijital DönüşümYapay ZekaTeknolojiGündemSon Dakika

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