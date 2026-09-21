İstanbul\'da bir belediye daha AK Parti\'ye geçebilir

Adalar Belediye Meclisi, CHP'li Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi. Dilekçe krizi ve CHP'li üyelerin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı sağlanamayınca seçim 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası 27 Haziran'da başkan vekilliğine seçilen Medine Pamuk görevinden istifa etti. Yeni başkan vekilinin belirlenmesi için düzenlenen Meclis toplantısında usul tartışması yaşandı.

DİLEKÇE VE "YEDEK ÜYE" GERGİNLİĞİ

Toplantının açılışında söz alan Yeni Parti Yerel Yönetimler yöneticisi Tarık Balyalı, cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın meclis üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Balyalı, Durak'ın yerine yedek üyenin geçmesi amacıyla hazırlanan dilekçenin derhal işleme alınmasını talep etti.

Meclis yazı işleri yetkilileri ise istifa dilekçesinin doğrudan belediyeye teslim edilmesi gerektiğini ve yedek üyenin göreve çağrılmasına ilişkin kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından verilebileceğini belirtti. Yaşanan bu anlaşmazlığın ardından CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Çoğunluğun sağlanamaması üzerine meclisin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yeniden toplanacağı duyuruldu.

AK PARTİ'YE GEÇME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Normal şartlarda başkan dahil 12 üyesi bulunan Adalar Belediye Meclisinde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı düşmüş durumda. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 1 meclis üyesinin tutuklu olması, 3 üyenin de görevden uzaklaştırılması nedeniyle oy hakkı bulunan üye sayısı 7'ye geriledi. Mevcut oy kullanabilen tabloda 4 CHP'li, 2 AK Parti'li ve 1 bağımsız üye yer alıyor.

Kulislerde yer alan bilgilere göre, oy hakkı bulunan 4 CHP'li üyeden 2'sinin seçimde AK Parti adayına destek verebileceği konuşuluyor. Öte yandan Yeni Parti'nin tutuklu üyenin istifası sonrası yedek üyeyi sürece dahil etmesi durumunda oy dengesinin 4-4 eşitliğe geleceği ve seçimin kuraya kalabileceği belirtiliyor. Yeni Parti'nin bu hamlesinin gerçekleşmemesi halinde Adalar Belediyesi yönetiminin Üsküdar'ın ardından AK Parti'ye geçme ihtimali öne çıkıyor.