İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da bir belediye daha AK Parti\'ye geçebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un istifasının ardından yeni başkan vekilini seçmek üzere toplanan belediye meclisi, "yedek üye" tartışması ve CHP'li üyelerin katılmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamayınca ertelendi. Oy hakları kısıtlanan üyeler nedeniyle dengelerin değiştiği Adalar'da, kriz çözülemezse belediye yönetiminin AK Parti'ye geçme ya da kura çekimine gitme ihtimali gündeme geldi.

Adalar Belediye Meclisi, CHP'li Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi. Dilekçe krizi ve CHP'li üyelerin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı sağlanamayınca seçim 23 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası 27 Haziran'da başkan vekilliğine seçilen Medine Pamuk görevinden istifa etti. Yeni başkan vekilinin belirlenmesi için düzenlenen Meclis toplantısında usul tartışması yaşandı.

DİLEKÇE VE "YEDEK ÜYE" GERGİNLİĞİ

Toplantının açılışında söz alan Yeni Parti Yerel Yönetimler yöneticisi Tarık Balyalı, cezaevinde tutuklu bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak'ın meclis üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Balyalı, Durak'ın yerine yedek üyenin geçmesi amacıyla hazırlanan dilekçenin derhal işleme alınmasını talep etti.

Meclis yazı işleri yetkilileri ise istifa dilekçesinin doğrudan belediyeye teslim edilmesi gerektiğini ve yedek üyenin göreve çağrılmasına ilişkin kararın İlçe Seçim Kurulu tarafından verilebileceğini belirtti. Yaşanan bu anlaşmazlığın ardından CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Çoğunluğun sağlanamaması üzerine meclisin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yeniden toplanacağı duyuruldu.

AK PARTİ'YE GEÇME İHTİMALİ GÜNDEMDE

Normal şartlarda başkan dahil 12 üyesi bulunan Adalar Belediye Meclisinde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı düşmüş durumda. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 1 meclis üyesinin tutuklu olması, 3 üyenin de görevden uzaklaştırılması nedeniyle oy hakkı bulunan üye sayısı 7'ye geriledi. Mevcut oy kullanabilen tabloda 4 CHP'li, 2 AK Parti'li ve 1 bağımsız üye yer alıyor.

Kulislerde yer alan bilgilere göre, oy hakkı bulunan 4 CHP'li üyeden 2'sinin seçimde AK Parti adayına destek verebileceği konuşuluyor. Öte yandan Yeni Parti'nin tutuklu üyenin istifası sonrası yedek üyeyi sürece dahil etmesi durumunda oy dengesinin 4-4 eşitliğe geleceği ve seçimin kuraya kalabileceği belirtiliyor. Yeni Parti'nin bu hamlesinin gerçekleşmemesi halinde Adalar Belediyesi yönetiminin Üsküdar'ın ardından AK Parti'ye geçme ihtimali öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Haziran'da tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında Akpolat ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında yer aldığı 35 şüpheli tutuklanmıştı. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından 27 Haziran'da yapılan seçimin dördüncü turunda 5 oy alan CHP'li Medine Pamuk belediye başkan vekili olarak göreve getirilmişti.

Cumhuriyet Halk PartisiAK PartiİstanbulPolitikaAdalarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Böyle siyasi anlayış tarihte görülmemiştir, 70'li yıllarda otel odalarındaki siyasi pazarlıkların yapıldığı dönemlerdekinden daha kötü bir siyasi ahlak anlayışı var 5 2 Yanıtla
  • dogukanvova dogukanvova:
    işiniz gucunuz particilik halki zerre dusundugunuz yok 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD ve İsrail’le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezi çökerttiğini duyurdu İran, ABD ve İsrail'le bağlantılı olduğu öne sürülen 3 merkezi çökerttiğini duyurdu
İstanbul Havalimanı, Avrupa semalarının patronu oldu İşte dünya sıralamasındaki yeri İstanbul Havalimanı, Avrupa semalarının patronu oldu! İşte dünya sıralamasındaki yeri
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu Evden gelen silah sesi ekipleri harekete geçirdi! Kadın tüfekle vurulmuş halde bulundu
Türk uzmanlar Coningsby’de: Eurofighter Typhoon’un bakım altyapısı yerinde incelendi Türk uzmanlar Coningsby'de: Eurofighter Typhoon'un bakım altyapısı yerinde incelendi
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
11:42
e-Devlet’te bu 3 harfe dikkat Emekli maaşınız iptal edilebilir
e-Devlet'te bu 3 harfe dikkat! Emekli maaşınız iptal edilebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
11:27
Tartışma yaratan plakalar Görenler “Gerekeni yapın“ diyerek emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan plakalar! Görenler "Gerekeni yapın" diyerek emniyeti etiketliyor
10:36
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:04:50. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement