Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti - Son Dakika
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Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

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Madrid derbisinin ardından A Milli Takım kampına katılan Arda Güler'in idmandaki davranışları dikkat çekti. Takım arkadaşları ve çevresindeki isimlerle tek tek tokalaşıp selamlaşan genç futbolcu için futbolseverler, "Maşallah, çok efendi" şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynadığı derbide 54 dakika sahada kalan Arda Güler, karşılaşmanın ardından milli takım kampına katıldı.

HERKESLE TEK TEK SELAMLAŞTI

Milli takım idmanında görüntülenen Arda Güler'in takım arkadaşları ve çevresindeki isimlerle tek tek tokalaşarak selamlaştığı görüldü. Genç futbolcunun sakin ve saygılı tavırları dikkat çekerken, görüntüleri izleyen futbolseverlerden de çok sayıda yorum geldi.

"GİDEREK DAHA DA OLGUNLAŞIYOR"

Arda Güler'in idmandaki görüntülerini izleyen futbolseverler, genç yıldızın karakterine ve davranışlarına övgüler yağdırdı. Yapılan yorumlarda "Ne kadar da saygılı bir çocuk, maşallah", "Giderek daha da olgun ve efendi biri oluyor" ve "Çok efendi bir insan" ifadeleri öne çıktı. Arda Güler, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

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    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Her gün 10 tane arda güler haberi. arda tokalaştı arda idmanda şık gol attı, arda güldü arda hapşırdı. mourinho ardaya ters baktı. yani neden zorluyosunuz haber üretmek için bilmiyorum. o milli takımda sadece arda mı var? 3 1 Yanıtla
  • Bülent Selik Bülent Selik:
    tuvalete gittiği zaman da haber yapın ulan 0 2 Yanıtla
  • Ali Çelik Ali Çelik:
    Örnek olabilecek karakterli, her futbolcunun hayali olabilecek takım R.Madrid te başarılı, dünyada en iyi oyuncuların futbol severlerim takdir ettiği, alçak gönüllü Türkiye yi gururla temsil eden adam gibi adam.. 1 0 Yanıtla
  • iskenderc3 iskenderc3:
    Dünya kupasında bizi rezil eden futbolcular gene takımda. Hayırlı olsun. 0 0 Yanıtla
  • Ibo Türkkan Ibo Türkkan:
    belki tokalasmak istemeyenler var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti - Son Dakika
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