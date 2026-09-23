Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

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Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
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Bandırmaspor forması giyen ve daha önce Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki Tolga Kalender hayatını kaybetti.

Bandırmaspor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti.

Bir dönem Adana Demirspor forması giyen Tolga Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI 

Adana Demirspor Kulübü de Tolga Kalender'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün paylaşımında, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. Tolga Kalender'in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere futbol camiasında üzüntüye neden oldu.

Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
FutbolGüncelAdanaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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