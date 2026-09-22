Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu - Son Dakika
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Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

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Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
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Manisa'da okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı, 15 yaşındaki şüpheli dahil 4 kişi gözaltına alındı. Olayı gören görgü tanıkları, "Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırının ardından görgü tanıkları o anları anlattı. Çevredeki vatandaşlar, saldırganın elinde tüfekle etrafa ateş açıp küfürler ederek kaçtığını belirtti.

11 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 11 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

"BAĞIRIYORDU"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu" diye konuştu.

"ELİNDE TÜFEK VARDI, MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

SALDIRGAN 9. SINIF ÖĞRENCİSİ

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın annesi, babası ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Kaynak: İHA
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