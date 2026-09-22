Beşiktaş\'ı mağlup eden Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda şampiyon

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 2, toplamda ise 9'ncu kez müzesine götürdü.

DEV DERBİYE FENERBAHÇE ETKİLİ BAŞLADI

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, müsabakaya Trent Forrest’in basketi ile başlarken, siyah-beyazlıların ilk sayıları Scottie Wilbekin’den geldi. Maçtaki ilk molaya Fenerbahçe 12-8’lik üstünlükle girdi. İlk periyodun son anlarında savunmadaki etkinliğini artıran Fenerbahçe hücumda da bulduğu sayılarla farkı artırdı ve ilk çeyreği 11 sayı farkla önde bitirdi.

DEVREYE BÜYÜK FARKLA GİDİLDİ

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ve Wade Baldwin ile etkili olan sarı-lacivertliler, farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Beşiktaş’ın top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe, farkı 19’a kadar yükseltirken soyunma odasına 46-27’lik skorla girildi.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ PERİYOT FARKI ERİTTİ

Siyah-beyazlılar, 3. periyot başında farkı eritmeye başladı ancak sonrasındaki 4 dakika 22 saniye sayı bulamadı ve sarı-lacivertliler, son çeyrek öncesi skoru 58-46’ya getirdi.

FENERBAHÇE SON ANLARDA HATA YAPMADI

Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri son periyotta farkı korudu ve parkeden 72-59 galip ayrılarak üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti.

MAÇIN EN SKORER İSİMLERİ

Derbide en skorer 13’er sayıyla Wade Baldwin ve Jaylen Nowell oldu. Fenerbahçe’de Braxton Key 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

ÜST ÜSTE İKİ, TOPLAMDA 9. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, kulüp tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez müzesine götürdü.

33 AYDA 9 KUPA KAZANDI

Fenerbahçe Tarfin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başında olduğu 33 aylık dönemde 1 EuroLeague, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere toplam 9 kupa kazandı.