Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

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Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
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Fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı. Türkiye'yi sarsan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun da bu sabah gözaltına alındı.

Fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, bu sabah gözaltına alındı. Akayoğlu’nun, bankanın kurucu ortakları arasında yer aldığı belirtildi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'yi sarsan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun da bu sabah gözaltına alındı.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Özgür Akayoğlu

BANKANIN SAHİBİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kurulmuştu. Özgür Akayoğlu da kuruluş sürecinde bankanın ortakları arasında bulunuyordu. 

Soruşturma kapsamında bankanın sahibi ve Destek Holding’in patronu Altunç Kumova da daha önce gözaltına alınmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık ifadesinde fon hareketlerindeki dikkat çekici tabloya ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

“1 TRİLYON 300 MİLYAR LİRALIK ANORMALLİĞİ FARK ETTİK”

Altunç Kumova’nın ifadesinde, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasında olağan dışı bir hareketlilik fark ettiklerini söylediği aktarıldı. Kumova’nın, bu anormalliği gördüklerini ancak nasıl hareket edeceklerini bilemediklerini öne sürdüğü ifade edildi.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı
Altunç Kumova

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte, fon soruşturmasının bankacılık ve şirket bağlantıları yönünden genişlediği görüldü.

Akayoğlu’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kerim TosunDenizcilikEkonomiGözaltıTürkiyeFinansBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • adem sen adem sen:
    5 sene önce 300 milyon TL ile 3 ortak bankaya koş Ondan sonra 6 senede milyarları götürün sistem güzel Herkesin bir planı vardır ama Rabbimin de planı vardır plan duranların en hayırlısı rabbim Zamanı Geldi mi herkesin planını bozar 9 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Hiç duymadığımız isimler bankalar fonlar devleti milleti soymanın en basit yolu. 5 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Bunları bu koltuka getirenler kim 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    patates ile makarna beslenme zannediyorsan olayı anlıyamazlar ne dersende 1 1 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    maşallah bizim beyler yeni uykudan uyandıda rol kesiyorlar bu oyun şimşeki götürür 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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