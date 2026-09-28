Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı - Son Dakika
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Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

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Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında 4. dalga operasyon... Gözaltı listesinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında kritik gelişmeler yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da yer aldı.

KISA SÜRE ÖNCE İSTİFA ETMİŞ 

Soruşturma dosyasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı öne çıkan isim oldu. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın, fon iddialarının merkezindeki Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden çok kısa süre önce aniden istifa ettiği öğrenildi. Dosya kapsamında İskender Balcı’nın yanı sıra Orhan Aksüt, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

BANKA MÜDÜRÜ DAHİL 6 GÖZALTI

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İsmail Can İsmail Can:
    çall bellaaa çallll 9 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    elhamdulliah. eyyy cehape sen anlamazsin. 2 1 Yanıtla
  • monşer null monşer null:
    Kimler çevrimiçi 1 0 Yanıtla
  • tastekina061 tastekina061:
    Tamam saadet zincırı olmuşlar 0 0 Yanıtla
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